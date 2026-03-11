OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'un investissement dédié pouvant s'élever à 10 millions de dollars aux organismes admissibles, par l'entremise du Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC), qui aidera les communautés juives à renforcer la sécurité de leurs lieux de rassemblement, y compris les écoles, les garderies, les camps de vacances et les lieux de culte.

Tous les actes de violence motivés par la haine, comme ceux commis à Toronto au cours de la dernière semaine, sont inacceptables et ne seront tolérés nulle part au Canada. Le gouvernement du Canada travaille directement avec les organismes communautaires juifs afin d'identifier et de soutenir les besoins particuliers de ces communautés.

Dans le cadre du PSCC, les organismes reçoivent un financement pour de l'équipement et du matériel de sécurité tels que des barrières de protection, des rénovations mineures visant à renforcer la sécurité comme des renforts pour les fenêtres et les portes, des évaluations et plans de sécurité et d'urgence, de la formation pour réagir à des incidents motivés par la haine, ainsi que du personnel de sécurité tiers autorisé pour une durée limitée.

L'investissement de 10 millions de dollars annoncé aujourd'hui appuiera les efforts des centres des opérations de sécurité visant à coordonner la surveillance et le maintien de la sécurité des établissements juifs, ainsi que les projets financés par ces organisations.

Le PSCC offre une flexibilité aux organismes qui cherchent un soutien financier; les demandes sont acceptées toute l'année. Les organismes intéressés par le programme peuvent trouver plus de renseignements sur le site Web du PSCC et sont encouragés à s'abonner à la liste de diffusion de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Citations

« Notre gouvernement est inébranlable dans son engagement à protéger les Canadiens et les Canadiennes et à combattre toutes les formes de haine. Personne au Canada ne devrait jamais se sentir en danger en raison de qui elle est, de sa religion ou de la communauté à laquelle elle appartient. Les communautés juives sont de plus en plus victimes de crimes motivés par la haine et touchées par une hausse des incidents liés à la haine. Grâce au Programme pour la sécurité communautaire du Canada, notre gouvernement fournit aux organismes les ressources dont ils ont besoin pour renforcer leur sécurité et protéger les personnes qu'ils servent. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté, en particulier dans les lieux de culte, les écoles et les lieux de rassemblement. En tant que mère et membre de la communauté juive, je sais à quel point ce sentiment de sécurité est important. Cet investissement de 10 millions de dollars contribuera à renforcer la sécurité et à faire en sorte que les personnes à l'échelle du Canada puissent pratiquer leur foi librement et sans crainte. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Les Canadiens juifs et les Canadiennes juives ne devraient jamais avoir peur d'entrer dans leurs lieux de culte, leurs écoles ou leurs espaces communautaires. En cette période critique, alors que la communauté se sent si vulnérable, nous prenons des mesures concrètes. Cet investissement de 10 millions de dollars dans le PSCC est une importante première étape. Nous devons aussi aller de l'avant avec le projet de loi C‑9, notre loi contre la haine. Nous invitons tous les partis à appuyer son adoption. Il s'agit d'une étape cruciale pour agir de toute urgence. Notre gouvernement continuera de soutenir les dirigeants communautaires et de collaborer avec les organismes d'application de la loi pour lutter contre l'antisémitisme et protéger les Canadiens et les Canadiennes. »

L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Les Canadiens juifs et les Canadiennes juives de tous âges à l'échelle du Canada méritent de se sentir en sécurité où ils vivent, apprennent, jouent et prient. Cet investissement contribuera à renforcer les établissements. Il s'agit d'une mesure importante pour protéger la communauté contre la haine. »

L'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

Faits en bref

Le PSCC fournit un financement et un soutien limités dans le temps aux communautés à risque d'incidents/de crimes motivés par la haine afin de renforcer les mesures de sécurité dans leurs lieux de rassemblement.

Le PSCC a été annoncé en 2024 et remplace et améliore l'ancien Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité (PFPIS).

À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 41 millions de dollars dans près de 1 000 projets afin d'aider les communautés canadiennes à risque de crimes motivés par la haine à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, lieux de culte et autres établissements.

Depuis le lancement du PSCC, le gouvernement du Canada a approuvé l'octroi de 7,3 millions de dollars à 143 projets visant à aider à protéger les communautés juives.

Le PSCC est l'un des quatre programmes de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui soutient des initiatives locales et ciblées de prévention du crime ainsi que l'élaboration et l'échange de connaissances visant à prévenir et réduire la criminalité auprès des populations à risque et les communautés vulnérables. Les autres programmes comprennent le Fonds d'action en prévention du crime, le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes et le Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]