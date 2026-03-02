VERNON, BC, le 2 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada visant à soutenir un projet communautaire qui aide les jeunes Autochtones.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Événement : en personne

Date : Le mardi le 3 mars 2026

Heure : 10 h (HNP)

Lieu :

118 Head of Lake Rd

Vernon (Colombie-Britannique)

V1H 2A3

Remarques à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent y assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des Communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Mujtaba Hussain, Attaché de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias,Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]