OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce sur des investissements dans le Programme pour la sécurité communautaire du Canada. Il sera accompagné de députés des communautés juives.

Événement : en personne

Date : Le mercredi 11 mars 2026

Heure : 12 h 15 (HAE)

Lieu :

Parlement du Canada, Foyer, 2e étage,

Édifice de l'Ouest, Ottawa, Ontario

Remarque à l'intention des médias :

Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]