Le gouvernement du Canada aide l'industrie du porc à accroître ses exportations

GUELPH, ON, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé l'octroi d'une aide financière maximale de six millions de dollars à Canada Porc International en vue de renforcer, de diversifier et d'accroître les exportations de porc canadien sur les marchés prioritaires du monde entier.

Cet investissement aidera l'industrie canadienne du porc à mieux se faire connaître sur les marchés internationaux prioritaires, ce qui permettra aux producteurs de porc canadiens de tirer parti des nouveaux débouchés créés par les accords de libre-échange du Canada.

Ces fonds aideront à informer les gens de l'industrie sur les débouchés commerciaux, à intensifier les activités de promotion, à accroître les contacts avec d'éventuels acheteurs et à trouver des débouchés à l'exportation pour le porc réfrigéré.

Le projet est financé au moyen du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture, un programme qui aide le secteur à accroître et à diversifier les exportations sur les marchés internationaux et à tirer parti des débouchés commerciaux. Ce programme appuie les activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui permettent aux produits et aux producteurs canadiens de se démarquer et qui misent sur la réputation du Canada comme producteur d'aliments salubres de grande qualité.

« L'industrie canadienne du porc injecte 24 milliards de dollars dans notre économie. Cet investissement favorisera la croissance de la demande pour le porc canadien de qualité supérieure sur les marchés internationaux et créera de nouveaux débouchés qui permettront à nos vaillants producteurs de tirer pleinement parti des nouveaux accords commerciaux.»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada est déterminé à diversifier le commerce et à ouvrir de nouveaux marchés pour les agriculteurs et les exportateurs canadiens. Nous continuons à promouvoir nos produits de porc de grande qualité partout dans le monde et à saisir de nouvelles occasions de croissance. »

- L'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international

« La contribution de l'industrie canadienne du porc à l'économie du Canada se chiffre en milliards de dollars, et je suis fier de dire que nous développons de nouveaux marchés afin de favoriser la croissance de l'industrie. »

- Lloyd Longfield, député de Guelph

« L'aide financière d'Agri-Marketing est essentielle aux programmes et aux services de Canada Porc International. Elle appuie nos programmes qui visent à stimuler la croissance et la demande à l'échelle mondiale, ainsi que les efforts de promotion des ventes déployés par nos membres. Cet accord a été essentiel au franc succès remporté par la stratégie de promotion de la marque « Porc canadien vérifié » au Japon, et nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre notre travail de promotion de la marque au Japon et dans d'autres marchés. »

- Martin Lavoie, président-directeur général, Canada Porc International (CPI)

Canada Porc International (CPI) est l'organisme de promotion des exportations et de développement des marchés de l'industrie canadienne du porc. Il est le fruit d'une collaboration entre le Conseil des viandes du Canada , qui représente les emballeurs de porc et les sociétés de commerce, et le Conseil canadien du porc, qui est l'organisation nationale des producteurs de porc.

En 2018, le Canada a exporté du porc pour une valeur de 3,9 milliards de dollars vers 89 pays.

Au 1er janvier 2019, on comptait 14 millions de porcs au Canada répartis dans environ 8 060 élevages. Les recettes agricoles tirées de la vente de porcs se sont chiffrées à 4,1 milliards de dollars en 2018.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de trois milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

