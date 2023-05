OTTAWA, ON, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en œuvre des mesures de cybersécurité robustes, ce qui est fondamental pour la stabilité économique et la sécurité nationale du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada élaborera et mettra en œuvre un Programme canadien de certification en matière de cybersécurité qui se traduira par la mise en place d'exigences de certification obligatoires dans certains contrats de défense fédéraux, et ce, dès l'hiver 2024.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), en partenariat avec la Défense nationale et le Conseil canadien des normes, dirigera les efforts du gouvernement du Canada pour établir ce nouveau programme. Des séances de consultation menées auprès de l'industrie de la défense et d'autres intervenants clés devraient commencer à la fin de 2023.

L'industrie canadienne de la défense est fréquemment visée par des activités cybernétiques malveillantes qui ciblent les entrepreneurs et les sous-traitants et qui menacent la protection des renseignements fédéraux non classifiés. Afin de protéger les chaînes d'approvisionnement essentielles à la défense du Canada, il est impératif que le pays prenne des mesures à cet égard.

Sans certification, les fournisseurs canadiens risquent d'être exclus des futurs marchés publics internationaux de défense. Le nouveau programme aura l'objectif de réduire la charge de l'industrie en visant la reconnaissance mutuelle entre le Canada et les États-Unis, ce qui permettra aux fournisseurs canadiens certifiés d'être reconnus par les deux administrations.

« Les menaces qui pèsent sur la cybersécurité sont complexes et évoluent rapidement, et dans le domaine de l'approvisionnement de défense, les cyberincidents constituent une menace à la protection des renseignements fédéraux non classifiés. C'est pourquoi nous prenons des mesures afin de protéger notre chaîne d'approvisionnement de défense en mettant en place un Programme canadien de certification en matière de cybersécurité pour protéger la population et les entreprises canadiennes. »

L'honorable Helena Jaczek

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La cybersécurité est la sécurité nationale. Au gouvernement et dans le secteur privé, nous devons modifier nos pratiques en fonction d'un environnement de sécurité en évolution. Aujourd'hui, nous présentons un plan afin d'améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement de la défense. Ce Programme de certification en matière de cybersécurité contribuera à faire en sorte que les Forces armées canadiennes aient les outils sécurisés nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles, dès maintenant et dans le futur. Cette certification augmentera la confiance à l'égard de la résilience des fournisseurs canadiens. Par conséquent, notre industrie de la défense de classe mondiale en bénéficiera aussi, et elle sera encore mieux placée pour avoir accès aux possibilités d'approvisionnement de nos proches alliés. »

L'honorable Anita Anand

Ministre de la Défense nationale

« Grâce à cette nouvelle certification, nous protégeons nos chaînes d'approvisionnement essentielles et nous veillons à ce que les fournisseurs canadiens puissent continuer de jouer un rôle clé au sein des chaînes d'approvisionnement de l'industrie de la défense des États-Unis, car ils sont indispensables à la croissance de notre économie, à la création d'emplois et à la prospérité des travailleurs partout au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Dans le cadre du budget de 2023, le gouvernement du Canada a affecté 25 millions de dollars sur 3 ans à la création d'un nouveau Programme canadien de certification en matière de cybersécurité pour les marchés de défense.





a affecté 25 millions de dollars sur 3 ans à la création d'un nouveau Programme canadien de certification en matière de cybersécurité pour les marchés de défense. Le nouveau Programme canadien de certification en matière de cybersécurité contribuera à maintenir l'accès des entreprises canadiennes aux marchés publics internationaux avec les proches alliés et partenaires du Canada , pour lesquels une certification obligatoire en matière de cybersécurité est exigée.





, pour lesquels une certification obligatoire en matière de cybersécurité est exigée. L'accroissement de la résilience de la base industrielle de défense du gouvernement du Canada en matière de cybersécurité renforcera les objectifs du Plan d'action national en matière de cybersécurité et de la Stratégie nationale de cybersécurité du Canada .





en matière de cybersécurité renforcera les objectifs du Plan d'action national en matière de cybersécurité et de la Stratégie nationale de cybersécurité du . L'Évaluation des cybermenaces nationales 2023-2024 du Centre canadien pour la cybersécurité estime que les organisations canadiennes continueront d'être la cible de cybermenaces malveillantes par des acteurs parrainés par un État au cours des 2 prochaines années.





Le Programme canadien de certification en matière de cybersécurité permettra de vérifier et de renforcer les mesures de cybersécurité prises par les entreprises de défense canadiennes afin de protéger leurs réseaux, leurs systèmes et leurs applications.

