MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de 311 310 $ à l'Association canadienne des sages-femmes (ACSF) pour appuyer son projet de confiance à l'égard des vaccins, Sages-femmes pour 4.

Le ministre Duclos fut ravi de rencontrer des membres de l'ACSF et d'en apprendre davantage sur le projet qui vise à accroître la confiance à l'égard des vaccins et à encourager les femmes, les personnes enceintes et celles qui hésitent à se faire vacciner pour des raisons liées à la fertilité, à tenir leurs vaccins contre la COVID-19 à jour. Le projet a recours à plusieurs tactiques, dont une communauté de pratique, des campagnes de mobilisation du public et des possibilités de mentorat par les pairs.

Le financement est offert par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) pour appuyer les efforts continus de vaccination contre la COVID-19. Les investissements octroyés dans le cadre du FPI aident à combler l'écart chez les populations ayant un faible taux de vaccination en facilitant la prise de décisions éclairées quant à la vaccination. Les initiatives financées par le FPI sont fondées sur des données probantes et sur l'équité et sont déployées dans des collectivités partout au Canada.

Le FPI est un élément clé de l'approche multidimensionnelle du gouvernement du Canada visant à promouvoir la protection de la santé de la population contre les maladies évitables par la vaccination; à soutenir l'équité en matière de vaccination; et à améliorer le taux de vaccination et l'accès aux vaccins grâce à la sensibilisation du public et à la mobilisation communautaire. En restant à jour dans ses vaccinations et en prenant toutes les doses recommandées, on obtient une meilleure protection contre la COVID-19, et l'on contribue à réduire la pression sur nos hôpitaux et notre système de santé. Si plus de six mois se sont écoulés depuis votre dernière dose ou depuis que vous avez été infecté par la COVID-19, il est temps d'obtenir votre dose de rappel.

Le ministre a profité de cette rencontre pour remercier les immenses contributions que les sages-femmes ont faites tout au long de la pandémie de COVID-19 et qu'elles continuent de faire chaque jour. Il a réitéré que le gouvernement du Canada partage les préoccupations soulevées par les travailleurs de la santé sur l'état de notre système de santé, dont les répercussions de la crise du personnel de santé sur la capacité de leurs patients à recevoir des soins de qualité quand et où ils en ont besoin. Les travailleurs de la santé, notamment les sages-femmes, constituent l'épine dorsale du système de santé, et le ministre a reconnu que l'effectif de la santé est en crise.

« Se faire vacciner, c'est un petit geste qui fait une grande différence dans nos vies et celles de nos proches. L'Association canadienne des sages-femmes joue un rôle crucial en incitant tout le monde, notamment les personnes qui hésitent à se faire vacciner pour des raisons de fertilité, à mettre à jour leurs vaccins anticovidiques afin de se protéger contre les conséquences graves. Nous avons tous un rôle à jouer dans la promotion de communautés en santé en veillant à ce que tous nos vaccins soient à jour, notamment contre la COVID-19 et la grippe saisonnière. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Mon équipe et moi avons eu le plaisir de rencontrer des membres de l'ACSF et d'apprendre directement de la source leurs façons d'appuyer l'excellence des soins liés à la reproduction et d'offrir de l'information aux personnes enceintes, aux personnes qui hésitent à se faire vacciner pour des raisons de fertilité, aux sages-femmes et à diverses organisations de sages-femmes. Au moyen de Sages-femmes pour 4, ils contribuent à soutenir une communication clinique qui respecte la culture, portant sur les risques de la COVID-19 pendant la grossesse et sur l'importance de recevoir toutes les doses recommandées de vaccin contre la COVID-19. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Grâce au Fonds de partenariat d'immunisation, nous aidons les gens à prendre des décisions éclairées en matière de vaccination contre la COVID-19. C'est en augmentant l'acceptation et l'adoption de la vaccination que nous parviendrons ensemble à protéger la santé de tous les membres de la population canadienne ainsi que notre système de santé dans son ensemble. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Lancé en 2016, le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) est une pièce maîtresse des initiatives de vaccination de l'Agence de la santé publique du Canada . Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination.

. Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination. En 2020 et 2021, dans le cadre des efforts du Canada en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19 au Canada .

2021, dans le cadre des efforts du en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du a investi 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19 au . En 2022, un financement supplémentaire de 3 894 545 $ dans le cadre du FPI a été annoncé pour offrir un soutien continu à 9 projets déjà financés par le FPI.

La vaccination est, et continuera d'être, une mesure de santé publique essentielle. L'Agence de la santé publique du Canada recommande à chacun de se tenir à jour dans ses vaccins contre la COVID-19 en recevant toutes les doses recommandées. Si plus de six mois se sont écoulés depuis votre dernière dose de vaccin contre la COVID-19 ou depuis que vous avez eu la COVID-19, il est temps d'aller chercher une dose de rappel. C'est particulièrement important si vous présentez un risque élevé de COVID-19 grave.

