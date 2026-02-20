WINNIPEG, MB, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Pour un trop grand nombre de Canadiens, de Canadiennes et d'entreprises, l'extorsion est une réalité quotidienne qui engendre la peur, l'intimidation et des préjudices tant pour les communautés que pour les familles, et qui mine le sentiment de sécurité des Canadiens. Ce crime peut être commis par des réseaux organisés qui opèrent au-delà des frontières et utilisent des plateformes numériques. C'est pourquoi une action coordonnée entre les gouvernements, les organismes d'application de la loi et les institutions financières est essentielle et se trouve au cœur de l'annonce faite aujourd'hui.

Pour mieux protéger les Canadiens, l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État pour la Lutte contre la criminalité, accompagnée de l'honorable Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, et de l'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, a réitéré les détails des nouvelles mesures pour renforcer la capacité du Canada à détecter, à contrer et à prévenir l'extorsion partout au Canada, en particulier dans les régions les plus touchées. En améliorant la collecte et l'échange de renseignements financiers, les organismes d'application de la loi seront mieux équipés pour retracer les réseaux criminels, soutenir les enquêtes et tenir pour responsables les coupables.

Le gouvernement du Canada accorde la priorité à ces efforts et mobilise le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) afin de lutter contre l'extorsion et de soutenir les enquêtes menées par les organismes d'application de la loi. Voici certaines des principales mesures :

Accorder la priorité aux ressources en matière de renseignement financier pour lutter contre l'extorsion : Le CANAFE augmentera ses ressources pour lutter contre l'extorsion. Cela permettra aux organismes d'application de la loi de recevoir du renseignement financier plus pertinent et de façon plus opportune en vue d'identifier les réseaux criminels et de soutenir les enquêtes.

Lancer le partenariat de lutte contre l'extorsion avec les institutions financières, le gouvernement et les organismes d'application de la loi : Le CANAFE travaillera en étroite collaboration avec les banques, les coopératives de crédit et les fournisseurs de services financiers des actifs virtuels canadiens, y compris les cryptomonnaies, aux côtés de partenaires tels que le Bureau du surintendant des institutions financières, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la police locale, le cas échéant, afin d'améliorer l'échange de renseignements et de transmettre les pratiques exemplaires en matière de lutte contre l'extorsion.

Désigner des experts en renseignement financier pour soutenir les corps policiers : Le CANAFE désignera des agents de liaison pour travailler directement avec les organismes locaux d'application de la loi dans les régions les plus touchées. Ces agents fourniront une expertise spécialisée en renseignement financier, renforceront l'échange de renseignements et veilleront à ce que le renseignement financier soutienne les efforts d'application de la loi, les enquêtes et les poursuites.

Fournir aux institutions financières des directives claires sur la détection des opérations d'extorsion : Le CANAFE publiera un profil indicateur ciblé, qui fournira des conseils pratiques pour aider les banques et les institutions financières à reconnaître les modèles et les comportements couramment associés à l'extorsion. Cela aidera à s'assurer que les opérations suspectes sont rapportées rapidement et avec précision.

Publier des renseignements sur la manière dont les criminels déplacent et cachent l'argent issu de l'extorsion : Le CANAFE publiera des renseignements stratégiques détaillant comment les criminels blanchissent les produits de l'extorsion, notamment des indicateurs et des typologies pour faciliter la détection.

Ensemble, ces mesures appuieront les efforts continus des gouvernements fédéral et provinciaux, des administrations municipales et des organismes d'application de la loi pour lutter contre les activités criminelles d'extorsion qui nuisent aux Canadiens. Ces initiatives s'appuient sur des mesures fédérales plus larges pour lutter contre le crime organisé et protéger la population canadienne, notamment la création de la nouvelle Agence contre les crimes financiers, des investissements importants pour renforcer la capacité d'enquête de la GRC et une coordination renforcée avec les organismes d'application de la loi et les partenaires du renseignement.

Citations

« L'extorsion est un crime grave qui nuit aux Canadiennes et aux Canadiens, aux entreprises et aux communautés. Notre gouvernement renforce le renseignement financier et travaille en étroite collaboration avec les organismes d'application de la loi et les institutions financières pour mieux détecter et contrer l'extorsion, soutenir les enquêtes et aider à protéger la population canadienne. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« L'extorsion affecte des collectivités partout au pays et mine le sentiment de sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Il s'agit d'un crime motivé par des considérations économiques, qui repose sur des réseaux criminels blanchissant des produits illicites aux frontières pour financer leurs opérations et éviter la détection. Notre gouvernement prend des mesures coordonnées avec ses partenaires pour lutter contre cette menace, en donnant davantage d'outils aux forces policières pour cibler l'extorsion et couper l'accès aux fonds qui l'alimentent, afin de protéger la population canadienne et de tenir les contrevenants responsables de leurs actes. »

-- L'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État pour la Lutte contre la criminalité

« Trop de familles et de petites entreprises dans nos collectivités vivent dans la peur en raison de l'extorsion. En renforçant la prévention, en améliorant le renseignement financier et en donnant à la police des outils plus solides pour perturber les flux financiers qui soutiennent ces crimes, ces mesures aideront à protéger les Manitobains qui sont ciblés. »

-- L'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud

« L'extorsion rend des familles, des propriétaires de petites entreprises et des quartiers de Winnipeg vulnérables et inquiets. Des lois plus rigoureuses, un meilleur partage du renseignement et de nouveaux outils pour suivre l'argent aideront les forces de l'ordre à perturber les réseaux criminels et à rendre notre ville plus sûre. Nous encourageons toute personne ciblée à se manifester -- communiquez avec votre service de police local ou Échec au crime. Vos renseignements peuvent aider à mettre fin à ces crimes et à protéger d'autres personnes. »

-- L'honorable Kevin Lamoureux, député de Winnipeg‑Nord et secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'extorsion ne touche pas seulement les particuliers, mais aussi les familles, les quartiers et les communautés. Personne ne devrait avoir peur de gérer son entreprise, d'ouvrir sa porte ou de mener ses activités quotidiennes. Des efforts sont déployés au Manitoba et dans l'ensemble du Canada pour lutter contre ce type d'intimidation et veiller à ce que les gens se sentent en sécurité et soutenus. Grâce aux efforts conjoints des trois ordres de gouvernement et de nos partenaires des secteurs civil et policier, nous disposons de meilleurs outils nous permettant de prendre des mesures concertées afin de mettre un terme à l'extorsion et de veiller au bien-être de toutes les communautés du Manitoba. »

-- L'honorable Matt Wiebe, ministre de la Justice et procureur général du Manitoba

Faits en bref

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Cole Walsh, Adjoint spécial principal, Cabinet de l'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État pour la Lutte contre la criminalité, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]