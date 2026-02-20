OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Après avoir connu la deuxième pire saison des feux de forêt de l'histoire du pays en 2025, et face à la menace croissante des feux de forêt dans les années à venir, le gouvernement du Canada passe à l'action et prend des mesures concrètes pour renforcer la capacité d'intervention du Canada en matière de lutte contre les feux de forêt et mieux protéger les communautés à l'échelle du pays contre la menace grandissante que représentent les feux de forêt.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ont annoncé que le gouvernement du Canada investira 316,7 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour renforcer la capacité de lutte aérienne contre les feux de forêt du Canada. Cet investissement découle de l'engagement du budget 2025 à renforcer la capacité provinciale et territoriale de lutte aérienne contre les feux et sera destiné au Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Le CIFFC coordonne les ressources en matière de lutte contre les feux de forêt entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Au cours des cinq prochaines années, le CIFFC utilisera ce financement pour assurer la location d'aéronefs de lutte contre les feux de forêt financés par le gouvernement fédéral et la gestion de leur déploiement dans les provinces et les territoires en vue de renforcer la capacité d'intervention lors des périodes où les feux de forêt sont intenses. Le CIFFC a lancé une demande de propositions pour veiller à ce que les aéronefs soient opérationnels pour la saison des feux de forêt de 2026.

La lutte aérienne contre les incendies est un outil important pour combattre les feux de forêt qui permet de protéger des vies et des biens en larguant de l'eau ou des produits ignifugeants dans des zones difficiles d'accès, en ralentissant la propagation des feux de forêt et en appuyant les équipes au sol grâce à la surveillance.

Ces aéronefs supplémentaires renforceront les activités d'intervention en matière de lutte contre les feux de forêt à l'échelle du Canada et amélioreront la sécurité des communautés et du personnel de première ligne. Le gouvernement du Canada est résolu à renforcer la résilience à long terme face aux feux de forêt à l'échelle du pays.

« Après avoir connu la deuxième pire saison des feux de forêt de notre histoire, notre gouvernement prend les devants et réalise des investissements audacieux qui permettront d'accorder un soutien essentiel aux provinces et aux territoires. Les aéronefs affrétés par le CIFFC grâce à ce financement aideront les pompiers de première ligne à intervenir plus rapidement, à ralentir la propagation des incendies et à réduire les répercussions des feux de forêt sur les communautés à l'échelle du Canada pour la saison des feux de forêt de 2026 et les saisons suivantes. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet investissement renforcera notre capacité à protéger les Canadiens et les Canadiennes contre la menace que représentent les feux de forêt en offrant aux provinces et aux territoires une capacité de lutte contre les incendies essentielle lorsqu'ils en ont le plus besoin. En agissant maintenant, nous contribuons à protéger des vies, des domiciles et des communautés pour les années à venir. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Une intervention pancanadienne qui aide nos partenaires provinciaux et territoriaux à réduire les répercussions de plus en plus importantes des feux de forêt est primordiale. C'est un honneur pour le CIFFC de coordonner ces moyens aériens au nom de nos organismes membres. Ensemble, nous renforçons la résilience de notre pays face aux feux de forêt. »

- Kelsey Winter, directrice générale, Centre interservices des feux de forêt du Canada

Faits en bref

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) est une entreprise sans but lucratif détenue et exploitée par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

La lutte aérienne contre les incendies est un outil essentiel parmi tant d'autres. Cet investissement améliore la capacité d'intervention et vise à soutenir les équipes au sol - celles qui contribuent à protéger les vies des gens, les biens et les communautés en cas de feux de forêt.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'efforts généraux visant à renforcer la capacité d'intervention du Canada en matière de lutte contre les feux de forêt. En plus de la capacité de lutte aérienne contre les incendies, le gouvernement fédéral a investi depuis 2019 près de 1 milliard de dollars pour renforcer la résilience face aux feux de forêt et améliorer la gestion des feux de forêt dans l'ensemble du pays. Il a notamment investi : 284 millions de dollars pour le Programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) afin de renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des incendies dans l'ensemble du pays et d'améliorer les efforts de prévention, d'atténuation, de préparation et d'intervention en se dotant d'un plus grand nombre d'équipements de lutte contre les incendies de forêt et en formant davantage de pompiers. Le Fonds de formation du CGFFCC a financé la formation de plus de145 pompiers luttant contre les feux de végétation, de 199 stagiaires en protection communautaire contre les feux de forêt et de 744 pompiers de bâtiment. Dans le cadre du fonds d'équipement du Programme CGFFCC, des ententes ont été signées avec toutes les provinces et tous les territoires admissibles. Cet engagement financier de 254,3 millions de dollars vise à appuyer l'achat d'équipement de lutte contre les incendies. 285 millions de dollars pour l'Initiative pour un avenir résilient face aux incendies de forêt afin d'améliorer les capacités de prévention et d'atténuation, de soutenir l'innovation et de mettre sur pied un centre d'excellence. Dans le cadre de l'Initiative, 11,7 millions de dollars ont été investis pour créer le Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada (CRFFC) afin de réunir des gouvernements nationaux et internationaux, des responsables autochtones de la gestion des incendies, des communautés touchées par les feux de forêt, des représentants du secteur privé et des experts pour partager des connaissances, favoriser la collaboration et stimuler l'utilisation de la science et de technologies de pointe dans la prévention, l'atténuation, la préparation et l'intervention en matière de feux de forêt. Le programme Des collectivités résilientes grâce à Intelli-feu a consacré plus de 90 millions de dollars pour soutenir une approche pansociétale visant à renforcer et à accroître la prévention et l'atténuation des feux de forêt. Le programme Élaborer et mobiliser les connaissances fondamentales sur les feux de forêt a consacré 45,7 millions de dollars pour soutenir de projets de recherche collaboratifs axés sur la mission et des lieux de démonstration et mobiliser le savoir autochtone sur le feu. 169,9 millions de dollars pour Mission GardeFeu, la première mission satellitaire gouvernementale au monde spécialement conçue pour surveiller quotidiennement les feux de forêt en cours au Canada.



Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Centre interservices des feux de forêt du Canada, Kelsey Winter, Directrice générale, [email protected]