Les investissements à l'Initiative régionale de réponse tarifaire aideront les entreprises de l'Alberta à s'adapter aux défis posés par les droits de douane et à développer leurs affaires dans les marchés alliés

EDMONTON, AB, le 17 avril 2026 /CNW/ - L'économie de l'Alberta est alimentée par les exportations, et les entreprises de toute la province - comme celles de tout le Canada - font face à une incertitude accrue, car les droits de douane et l'évolution des conditions commerciales mondiales ont une incidence sur les coûts, la clientèle et les chaînes d'approvisionnement. Pour demeurer concurrentiels et renforcer leur résilience à long terme, les entreprises doivent s'adapter. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), afin d'aider les entreprises à diversifier leurs marchés et à renforcer leurs activités dans un contexte d'incertitude commerciale continue.

Le gouvernement du Canada aide des entreprises de la région d’Edmonton à moderniser leur exploitation et à accroître leurs ventes (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de plus de 8,4 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT pour soutenir sept projets dans la région du Grand Edmonton.

Ces investissements aideront à étendre les activités des petites et moyennes entreprises, à renforcer la résilience et à renforcer leur capacité de naviguer dans un marché mondial plus concurrentiel.

Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra plus de 150 emplois en Alberta, tout en favorisant l'innovation et les gains d'efficience de fabrication dans divers secteurs, notamment la construction résidentielle, les produits de refroidissement et la fabrication de pièces en acier. Ces investissements aideront les entreprises à intégrer l'automatisation dans les chaînes de production, à adopter des outils d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, à embaucher de nouveaux membres du personnel pour augmenter la capacité de production et à accroître les ventes de produits fabriqués en Alberta dans de nouveaux marchés internationaux. Une liste complète des projets bénéficiaires d'un investissement de PrairiesCan se trouve dans le document d'information connexe.

Grâce aux investissements ciblés comme ceux présentés dans la liste, le gouvernement du Canada aide les entreprises de l'Alberta à s'adapter, à croître et à diriger, créant ainsi de bons emplois et bâtissant une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus concurrentielle.

Citations

« Dans un monde plus incertain, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir une économie plus forte et plus résiliente ici au pays. Il faut donc investir dans les entreprises canadiennes afin qu'elles puissent innover, être concurrentielles et réussir à l'échelle mondiale. Dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire de PrairiesCan, nous aidons les petites et moyennes entreprises de l'Alberta et de l'ensemble de l'Ouest canadien à accroître leur production, à renforcer leurs activités et à accéder à de nouveaux marchés. Il en résulte de bons emplois, des chaînes d'approvisionnement plus solides et un Canada plus fort. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Cet investissement fédéral arrive à un moment critique pour les entreprises de la région d'Edmonton qui font face à l'incertitude commerciale mondiale. Nous sommes encouragés de voir le gouvernement du Canada établir des partenariats avec les fabricants et les constructeurs qui s'adaptent, innovent et créent des emplois ici même dans notre région. Lorsque les entreprises peuvent se moderniser et se diversifier, toute notre économie devient plus résiliente. »

-Heather Thomson, vice-présidente de l'économie et de l'engagement, Chambre de commerce d'Edmonton

« Le soutien de PrairiesCan, par l'entremise du programme de l'IRRT, nous permet d'accélérer les mises à niveau essentielles en matière d'automatisation et de fabrication que nous aurions autrement mises en œuvre progressivement sur plusieurs années. Nous augmentons notre capacité interne, améliorons la productivité et positionnons l'entreprise pour qu'elle puisse prendre de l'expansion à l'échelle mondiale tout en conservant des emplois de grande valeur dans les secteurs de l'ingénierie et de la fabrication au Canada. Nous sommes donc dans une position plus solide pour soutenir la concurrence internationale et étendre nos activités sur de nouveaux marchés d'exportation. »

-Jon McCallum, directeur général, Flexxaire Inc.

Faits en bref

L'IRRT est un programme national d'un milliard de dollars visant à aider les entreprises canadiennes touchées par les perturbations tarifaires mondiales.

L'IRRT comprend un financement ciblé pour les secteurs clés de l'économie canadienne, y compris jusqu'à 150 millions de dollars à l'appui du secteur de l'acier.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRRT provenant d'entreprises et d'organisations admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

L'IRRT est harmonisée au plan de réponse tarifaire du gouvernement du Canada, qui comprend de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, y compris l'expansion du Fonds stratégique pour l'innovation, les ententes sur le développement du marché du travail et le crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

Document d'information

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) s'inscrit dans la stratégie du gouvernement du Canada visant à protéger les emplois, les industries et les chaînes d'approvisionnement canadiens contre les répercussions des droits de douane. Mise en œuvre par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies, l'IRRT renforce la capacité de concurrence des petites et moyennes entreprises touchées par les droits de douane en aidant ces entreprises à accroître leur productivité, à stimuler leur croissance et à diversifier leurs marchés.

Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé 8 401 206,00 $ en investissement dans le cadre de l'IRRT pour les sept projets suivants dans la région du Grand Edmonton :

Alta-Fab Enterprises Ltd.

Agrandir les installations et adopter des procédés de fabrication de pointe pour transformer la production de ses solutions de construction modulaire fabriquées au Canada. Ce projet permettra à Alta-Fab d'automatiser la fabrication des armoires, de moderniser les installations, d'améliorer l'équipement de soudage et de former le personnel afin que l'entreprise puisse demeurer concurrentielle et réduire les coûts de production tout en créant des emplois de qualité. PrairiesCan investit 1 million de dollars dans ce projet.

Akash Homes

Intégrer de façon responsable les solutions d'intelligence artificielle et créer une équipe des opérations commerciales attitrée pour s'attaquer à la fragmentation des données, renforcer les processus et élargir la construction de logements dans les Prairies. Ce projet améliorera la capacité d'Akash Homes à surveiller la construction et à coordonner les activités de construction. PrairiesCan investit 1 million de dollars dans ce projet.

Armtec Inc.

Moderniser l'installation de Redwater (Alberta) pour y ajouter une usine mobile de fabrication de ponceaux en acier pour soutenir la production de tuyaux en acier dans les sites éloignés. Ce projet réduira les coûts de transport et les délais de livraison, afin d'améliorer la concurrence des produits d'Armtec et d'offrir des avantages aux clients dans toute l'Alberta. PrairiesCan investit 1 million de dollars dans ce projet.

Flexxaire Inc.

À la première phase d'un projet en deux phases de l'IRRT, Flexxaire fera progresser l'automatisation à son installation d'Edmonton afin de permettre une production 24/5 et d'accroître la fabrication interne. Ce projet renforcera la fiabilité de l'approvisionnement et réduira les coûts unitaires, ce qui permettra à l'entreprise de maintenir sa production au Canada tout en demeurant concurrentielle sur les marchés mondiaux. PrairiesCan investit 1 million de dollars dans ce projet. Flexxaire Inc.

Flexxaire Inc.

À la deuxième phase d'un projet en deux phases de l'IRRT, Flexxaire élargira ses systèmes de production automatisés, ajoutera du personnel technique spécialisé et renforcera ses capacités d'assurance de la qualité pour accroître la production de son installation d'Edmonton. Cette phase s'appuie sur le modèle opérationnel 24/5, permettant un débit plus élevé, un contrôle des processus plus rigoureux et les certifications nécessaires pour accéder aux marchés européens, y compris le marquage CE. PrairiesCan investit une contribution remboursable de 2 401 206 $ dans ce projet.

Weldco-Beales Manufacturing

Intégrer l'automatisation et des procédés de soudage spécialisés pour accroître la production de ses accessoires spécialisés en acier de grande durabilité utilisés dans les machines et les véhicules lourds. Les gains d'efficience de production soutenus par ce projet augmenteront la capacité de fabrication et permettront la croissance des ventes dans les marchés nationaux et en Amérique latine. PrairiesCan investit 1 million de dollars dans ce projet.

Whitemud Ironworks Limited

Moderniser les installations et installer du matériel pour accroître la capacité de traitement de l'acier sur place et faciliter l'utilisation des produits d'acier d'origine canadienne. Les nouvelles machines comprendront un système de grue et une table de coupe au laser, qui permettront à Whitemud Ironworks de personnaliser les produits d'acier, afin de réduire la dépendance à l'importation de produits d'acier personnalisés. PrairiesCan investit 1 million de dollars dans ce projet.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire intérimaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170