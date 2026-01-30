Le gouvernement fédéral aide les agriculteurs à produire plus d'aliments à moindre coût, ce qui accroît l'approvisionnement alimentaire du Canada et atténue les pressions sur les prix pour les familles à l'épicerie

EDMONTON, AB, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement, ce qui laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte qui rendra la vie des Canadiens et des Canadiennes plus abordable. Par ailleurs, le gouvernement du Canada comprend que les pressions liées à l'abordabilité, surtout celles associées à l'alimentation, nécessitent un soutien immédiat pour la population canadienne.

La ministre Olszewski souligne la nouvelle Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, à Edmonton, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), pour souligner le travail réalisé par le gouvernement visant à remettre plus d'argent dans les poches des personnes les plus touchées par la hausse des prix des aliments et à lutter contre l'insécurité alimentaire à plusieurs égards.

Comme l'a annoncé le premier ministre le 26 janvier, le gouvernement propose la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels pour offrir un soutien à plus de 12 millions de Canadiennes et de Canadiens à revenu faible et modeste, dont environ 1,3 million de personnes en Alberta, afin de les aider à se procurer les produits essentiels dont ils ont besoin au quotidien, à compter du printemps 2026 (sous réserve de la sanction royale).

Le projet de loi déposé au Parlement pour mettre en œuvre la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels permettrait :

le versement d'un supplément unique, dès que possible au printemps et au plus tard en juin 2026 (sous réserve de la sanction royale), correspondant à une hausse de 50 % de la valeur annuelle du crédit pour la TPS en 2025-2026. Cette mesure apporterait une aide supplémentaire de 3,1 milliards de dollars aux particuliers et aux familles qui reçoivent le crédit pour la TPS;

l'augmentation de la valeur de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 25 % pendant cinq ans, à compter de juillet 2026 (sous réserve de la sanction royale). Cette augmentation représenterait une aide supplémentaire de 8,6 milliards de dollars de 2026-2027 à 2030-2031, y compris pour 500 000 nouveaux particuliers et nouvelles familles.

Au total, ces mesures permettraient de verser jusqu'à 402 $ supplémentaires à une personne seule sans enfants, 527 $ à un couple et 805 $ à un couple ayant deux enfants. Grâce à celles-ci, le gouvernement du Canada compenserait alors la hausse du coût du panier d'épicerie qui dépasse le taux d'inflation global depuis la pandémie.

Le gouvernement a aussi annoncé une série de mesures pour lutter contre l'insécurité alimentaire, soutenir les producteurs et renforcer les chaînes d'approvisionnement, qui comprennent entre autres ce qui suit :

Réserver 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens.

Créer un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent.

Instaurer la passation en charges immédiate pour les serres afin de réduire le coût de la production alimentaire. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme.

Injecter 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires. Cette mesure permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire pour nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. Elle permettra de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

Cette stratégie comprendra aussi des mesures visant à mettre en œuvre l'étiquetage des produits à l'unité et à soutenir le travail du Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Citation

« Dans un contexte mondial en évolution rapide, notre gouvernement se concentre sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir une économie plus forte et plus résiliente tout en veillant à ce que les gens reçoivent du soutien dès maintenant. L'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels mettra directement de l'argent dans les poches de plus de 1,3 million d'Albertains, ce qui aidera les familles à se payer les effets de base alors que nous travaillons à long terme à renforcer l'économie du Canada; pour chaque personne, dans chaque région. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

Faits en bref

Dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels proposée :

une personne âgée vivant seule avec un revenu net de 25 000 $ recevrait un supplément unique de 267 $ en plus d'une bonification à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 402 $). Au total, elle recevrait 950 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément);



un couple ayant deux enfants dont le revenu net est de 40 000 $ recevrait un supplément unique de 533 $ en plus d'une bonification de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 805 $). Au total, il recevrait 1 890 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément).

Après le versement du supplément unique au printemps de 2026 (sous réserve de la sanction royale), les familles et les particuliers admissibles au Canada recevront des paiements réguliers bonifiés dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels à partir de juillet 2026 (sous réserve de la sanction royale).

Cette allocation sera versée au début de chaque trimestre afin de permettre aux familles d'accéder rapidement aux fonds dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

Liens associés

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X.

Numéro sans frais : 1 888 338-9378

TTY (appareil de télécommunication pour sourds) : 1 877 303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairie, [email protected], 343-574-6781 ; Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]