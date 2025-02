GLACE BAY, NS, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux jouent un rôle essentiel dans notre communauté, car ils rassemblent les gens pour le travail et les loisirs, tout en soutenant les emplois dans l'industrie du poisson et des fruits de mer pour plus de 45 000 Canadiens. En plus du budget annuel de 90 millions de dollars de Pêches et Océans Canada pour moderniser les ports pour petits bateaux, le budget de 2024 a annoncé l'octroi de 463,3 millions de dollars sur trois ans à compter de 2024-2025 pour réparer et entretenir des ports pour petits bateaux, notamment ceux qui ont été endommagés par l'ouragan Fiona.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à faire croître l'économie pour aider tout le monde à progresser, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, un investissement de 34,1 millions de dollars pour améliorer, reconstruire, et réparer des quais et d'autres infrastructures portuaires essentielles, y compris des mises à niveau électriques dans quatre ports de la Nouvelle-Écosse ― Louisbourg, Glace Bay, Upper Whitehead et Grand Étang. Ces travaux permettront de s'assurer que les ports demeurent sécuritaires et opérationnels pour les pêcheurs locaux et les utilisateurs récréatifs.

L'industrie de la pêche est essentielle à l'économie et constitue une source importante d'emplois dans les collectivités côtières du Canada, et des ports pour petits bateaux sécuritaires et fiables sont d'importance primordiale pour maintenir les activités portuaires. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de s'assurer que les ports pour petits bateaux demeurent sécuritaires pour les utilisateurs des ports de la Nouvelle-Écosse tout en renforçant la résilience aux changements climatiques, qui entraînent des phénomènes météorologiques plus fréquents et extrêmes pouvant avoir une incidence sur les infrastructures portuaires.

Les investissements annoncés aujourd'hui permettront de garantir le bon fonctionnement des ports pour les Canadiens, qui travaillent dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture, de la construction, et du génie maritime, stimulant ainsi la création d'emplois et le développement économique local pour les années à venir.

Citations

« Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada s'assure que les Canadiens des régions côtières disposent de l'infrastructure dont ils ont besoin, et qu'ils méritent, pour s'acquitter de leur tâche importante qui consiste à nourrir le monde. L'investissement dans les ports pour petits bateaux n'appuie pas seulement les pêcheurs, mais aussi les transformateurs, les exportateurs et tous les autres intervenants du secteur de la pêche. Des ports sécuritaires, fiables et résilients contribuent à créer des économies locales fortes. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les ports pour petits bateaux sont au cœur de notre communauté. Les ports comme les nôtres offrent des emplois et des loisirs à d'innombrables personnes, et une industrie de la pêche forte est synonyme d'une Nouvelle-Écosse forte. Je suis fier de participer à l'investissement du gouvernement du Canada dans ces ports, qui est à son tour un investissement dans l'ensemble de la communauté. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Les ports pour petits bateaux apportent un soutien essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont la valeur des débarquements s'élevait à près de 4,7 milliards de dollars en 2022.

Les ports pour petits bateaux soutiennent plus de 45 000 emplois dans l'industrie canadienne de la pêche commerciale, ainsi que plusieurs milliers d'autres emplois dans les industries connexes.

Le mandat du Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada est de gérer et d'entretenir un réseau national de ports utilisés par l'industrie de la pêche commerciale. Le programme assure l'entretien de ces ports de manière à ce qu'ils soient sécuritaires et accessibles aux pêcheurs et aux autres utilisateurs.

est de gérer et d'entretenir un réseau national de ports utilisés par l'industrie de la pêche commerciale. Le programme assure l'entretien de ces ports de manière à ce qu'ils soient sécuritaires et accessibles aux pêcheurs et aux autres utilisateurs. Le programme est responsable de 942 ports, dont 655 sont considérés comme essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Les projets de restauration des ports sont entrepris en coopération avec les administrations portuaires locales qui sont des organisations sans but lucratif constituées en société et qui gèrent et exploitent les installations pour les utilisateurs locaux. Les administrations portuaires du Canada comptent plus de 5 000 bénévoles.

