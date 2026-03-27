IQALUIT, NU, le 27 mars 2026 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux revêtent une importance cruciale pour les collectivités côtières et les économies liées à la pêche au Canada. Dans l'Arctique, ces ports sont des infrastructures maritimes communautaires qui contribuent à renforcer la sécurité, à améliorer l'accès et à étendre la souveraineté du Canada dans l'Arctique.

Vue aérienne du nouveau port pour petits bateaux de Clyde River, au Nunavut. Crédit photo: Pêches et Océans Canada. (Groupe CNW/Pêches et Oceans Canada)

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, a annoncé l'achèvement d'un nouveau port pour petits bateaux à Clyde River, au Nunavut. Ce nouveau port offrira des installations sécuritaires et accessibles aux pêcheurs commerciaux, en renforçant la sécurité des plaisanciers, en améliorant la livraison des marchandises par voie maritime et en créant des possibilités plus sûres pour les activités économiques et sociales.

À la suite d'un processus concurrentiel lancé en 2022, le contrat de près de 38 millions de dollars a été attribué à Pilitak Enterprises Ltd., une entreprise d'Iqaluit, au Nunavut.

Ce projet comprenait la construction de brise-lames et d'un quai fixe, des travaux de dragage, l'installation d'une rampe de mise à l'eau et l'installation de quais flottants pour un accostage en toute sécurité. Le port peut accueillir 72 petits bateaux.

L'administration portuaire de Niutaq, une société sans but lucratif dirigée par des membres de la collectivité locale, gérera les activités quotidiennes du port, dont la mise en service est prévue pour la saison des eaux libres de cette année.

Citations

« Le nouveau port de Clyde River aidera les pêcheurs et les chasseurs à mettre à l'eau et à accoster leurs bateaux en toute sécurité, offrant un abri, des conditions de déchargement sécuritaires, de l'électricité et un meilleur accès à la mer. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Les Inuit de toute la région de Qikiqtani dépendent quotidiennement du milieu marin : celui-ci fournit des voies de circulation essentielles, contribue à la pérennité de la culture inuite, permet l'accès aux ressources qui font vivre notre peuple depuis des millénaires, tout en offrant des possibilités de développement économique dans le secteur de la pêche communautaire et des pourvoiries. En investissant dans les ports communautaires, nous soutenons nos communautés en offrant des abris sûrs pour les bateaux et en garantissant la sécurité maritime des Inuit. L'achèvement du port pour petits bateaux de Clyde River est un élément clé du programme de gestion responsable de SINAA, garantissant à nos gardiens l'accès à des ressources marines qui atténuent l'insécurité alimentaire tout en favorisant la souveraineté et la sécurité alimentaires du pays. »

Olayuk Akesuk, président, Qikiqtani Inuit Association

« Ce nouveau port pour petits bateaux est une excellente nouvelle pour Clyde River. Il facilitera l'accès à l'eau et permettra aux habitants de Kangiqtugaapik de s'approvisionner plus facilement en biens et en denrées alimentaires. Cet investissement fédéral répond à un besoin essentiel : renforcer nos infrastructures locales et créer les conditions propices à un véritable essor économique. »

Lori Idlout, députée du Nunavut

« J'ai entendu des chasseurs et des pêcheurs dire beaucoup de bien du brise-lames et du port. Nous en sommes très heureux. Avant la construction du port pour petits bateaux, les eaux agitées endommageaient les bateaux. Maintenant que nous avons un port, les chasseurs et les pêcheurs pourront jeter l'ancre et amarrer leurs bateaux en toute sécurité. Les jeunes représentent environ 70 % de la population de Clyde River. Cette jeune génération achète davantage de bateaux, et nous avons hâte de voir de nouveaux quais flottants s'ajouter à l'avenir pour leur faire de la place. »

Liemikie Palluq, maire de Clyde River (Nunavut)

« En tant que ministre de l'Environnement du Nunavut, je sais à quel point les ports pour petits bateaux sont importants et indispensables sur notre territoire. Le port de Clyde River sera utile non seulement aux chasseurs, mais aussi pour d'autres services essentiels, comme les opérations de recherche et de sauvetage. Les Inuit sont un peuple côtier dont la subsistance dépend de la richesse de la vie marine, et les ports pour petits bateaux jouent ainsi un rôle crucial pendant la saison des eaux libres. »

L'honorable Brian Koonoo, ministre de l'Environnement, Assemblée législative du Nunavut

Faits en bref

La construction du port pour petits bateaux de Clyde River fait partie de l'engagement pris par le gouvernement du Canada au titre d'un accord parallèle à l'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuit, conclue à la suite de la désignation, en 2019, de l'Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga et de la Zone de protection marine de Tuvaijuittuq.

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* Communiqué disponible en inuktitut

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias: Pêches et Océans Canada, 204-984-4715, [email protected]