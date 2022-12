La Dre Nemer donne un résumé du rapport du Groupe de travail.

OTTAWA, ON, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Les efforts déployés pour lutter contre la COVID-19 sont guidés par les derniers renseignements scientifiques et les dernières recherches et données probantes. Pour promouvoir et protéger la santé et la sécurité des Canadiens, le gouvernement du Canada poursuit le travail pour comprendre comment la COVID-19 touche les gens, ainsi que ses symptômes à long terme. Le syndrome post-COVID-19 (SPC), aussi appelé « COVID-19 de longue durée », se dit des symptômes observés plus de trois mois après le début de l'infection. Bien que les connaissances scientifiques au sujet de ce syndrome évoluent, beaucoup de choses restent inconnues.

Le gouvernement du Canada collabore avec des experts nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, pour améliorer les connaissances sur le SPC afin de mieux le comprendre et de soutenir les personnes qui ont éprouvé des effets à long terme, ou qui en sont encore touchées, et pour prévenir efficacement les cas futurs de SPC. Compte tenu de la complexité de ce syndrome, la conseillère scientifique en chef du Canada, la Dre Mona Nemer, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Santé Canada (SC) et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaillent de concert pour coordonner les recherches cruciales et les efforts en matière de collecte de données pour étayer les travaux futurs, y compris la surveillance du système de santé et le soutien apporté aux patients.

La Dre Nemer a établi un groupe de travail multidisciplinaire sur le syndrome post-COVID-19, chargé de faire des recherches et de formuler des conseils sur les façons de traiter le SPC au Canada. Le produit de leurs délibérations sera un rapport qui prend en compte la littérature scientifique existante, les données probantes publiées, l'expérience des fournisseurs de soins de santé et les points de vue des personnes ayant une expérience vécue. Le résumé et les recommandations du rapport publiés aujourd'hui proposent un cadre intégré pour la gestion du SPC au Canada. Le rapport complet devrait être publié à la fin de janvier.

Des représentants de l'ASPC, SC et des IRSC examineront les recommandations, qui seront essentielles pour orienter l'action future du gouvernement dans la réponse au SPC. Pour donner suite à ce rapport, le gouvernement du Canada a créé un secrétariat sur le le syndrome post-COVID-19 au sein de l'ASPC, chargé de coordonner l'approche pangouvernementale visant à combler les lacunes en matière de données probantes et de connaissances sur le syndrome.

Pour approfondir les connaissances sur le SPC, le gouvernement du Canada a pris un certain nombre de mesures supplémentaires au cours de la dernière année. Le budget 2022 a accordé 20 millions de dollars sur cinq ans aux IRSC pour la création d'un réseau canadien de recherche sur le syndrome post-COVID-19 afin d'améliorer la compréhension des répercussions du SPC sur les plans biologique et clinique, ainsi que sur la santé mentale, les systèmes de santé et la santé de la population. Par ailleurs, le réseau tirera parti de ces recherches pour élaborer des programmes et des politiques concernant le syndrome. Les IRSC annonceront l'établissement de ce réseau au début de l'année 2023.

Grâce à la collaboration de l'ASPC, de Statistique Canada et du Groupe de travail sur l'immunité contre le COVID-19 (CITF), une enquête basée sur la population (l'Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19 - cycle 2) a été lancée en avril 2022, afin d'estimer la prévalence du syndrome post-COVID-19chez les adultes vivant au Canada et de fournir des informations sur les facteurs de risque, les symptômes et les impacts sur le fonctionnement quotidien afin de mieux informer notre réponse.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires au Canada et dans le monde pour surveiller les données probantes nationales et internationales actuelles et nouvelles sur le SPC. Les principaux domaines d'intérêt sont la fréquence des effets à long terme, les types de complications qui peuvent survenir, les personnes les plus susceptibles de développer des complications et la définition de mesures efficaces pour la prévention, le traitement et la gestion du SPC.

« Il faut agir de façon décisive pour aider les Canadiens et Canadiennes touchés par le syndrome post-COVID-19 pour prévenir ses effets. Merci à Dre Nemer et aux membres du groupe de travail pour vos recherches sur le SPC et les recommandations qui guideront notre travail global de prévention, de traitement et de gestion de cette maladie. Alors que la COVID persiste dans nos communautés, la recherche indique que deux doses ou plus avant l'infection permettent de réduire le risque de développer le syndrome post-COVID-19; nous devrions donc tous rester à jour avec nos vaccinations. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La prise de décision fondée sur des données probantes est essentielle à l'établissement de politiques publiques de qualité, et je suis reconnaissante envers les membres de notre groupe de travail d'avoir consacré leur temps et leur expertise pour nous conseiller sur les dernières données scientifiques relatives au SPC. Conscient qu'il y a des besoins cliniques et des besoins des patients à satisfaire de toute urgence, ainsi que des mesures à prendre à moyen et à long terme, le Groupe de travail formule des recommandations sur la façon de gérer les répercussions sanitaires et socio-économiques du SPC au Canada. »

Mona Nemer, Ph. D.

Conseillère scientifique en chef du Canada et présidente du Groupe de travail sur le SPC

« Il faut davantage de données et de recherches pour mieux comprendre les répercussions physiques et psychosociales à long terme du SPC chez les gens au Canada. D'après les données recueillies à ce jour, nous savons que le SPC représente un problème de santé important dans notre pays. Une approche pangouvernementale est essentielle pour combler les lacunes en matière de données probantes et de connaissances, ainsi que pour aider les gens au Canada à gérer et éventuellement à se rétablir du SPC. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

« On reconnaît de plus en plus que le SPC est une conséquence majeure de l'infection à SRAS-CoV-2, qui affecte la santé et le bien-être d'innombrables personnes vivant au Canada. À l'aide d'investissements continus dans la science sous-jacente à ce syndrome et dans ses répercussions sur la société, les IRSC sont résolus à soutenir cette vaste initiative qui permettra d'approfondir notre compréhension des effets à long terme de la COVID-19 et nous fournira une réponse en temps opportun, équitable et fondée sur des données probantes face au SPC. »

Dr Michael Strong

Président, Instituts de recherche en santé du Canada

L'ASPC fournit de l'information sur le SPC sur Canada.ca, y compris des renseignements généraux pour les Canadiens, de l'information pour les professionnels de la santé et de l'information sur les associations et l'innocuité de la vaccination contre la COVID-19 et le syndrome post-COVID-19. Les ressources en ligne sont mises à jour régulièrement, à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles.

Pour appuyer la recherche sur la COVID-19, les IRSC ont investi 414,8 millions de dollars dans 965 projets de recherche depuis mars 2020, dont 17,7 millions de dollars pour les études de recherche ciblées sur le SPC.

À la mi-octobre, une deuxième publication préliminaire de l'Enquête canadienne sur la santé et les anticorps contre la COVID-19 -- Cycle 2 portait sur le SPC. Elle fournit des données sur les estimations de la prévalence du SPC au Canada et un aperçu de certains des symptômes les plus couramment signalés et de leurs répercussions sur les activités quotidiennes.

et un aperçu de certains des symptômes les plus couramment signalés et de leurs répercussions sur les activités quotidiennes. L'ASPC a lancé un processus de sollicitation ciblé en 2022, affectant 9 millions de dollars sur trois ans pour financer l'élaboration et la diffusion de guides de pratique clinique sur l'affection post-COVID-19 qui tiennent compte du contexte canadien, y compris de diverses populations.

Une récente enquête nationale représentative des adultes canadiens, menée par Statistique Canada au nom du GTIC et de l'ASPC, a révélé les faits suivants :

14,8 % des adultes ayant une infection confirmée ou suspectée ont présenté des symptômes de COVID-19 à long terme;



47,3 % des adultes ayant présenté des symptômes à long terme de la COVID-19 ont présenté des symptômes pendant un an ou plus;



21,3 % des adultes ayant présenté des symptômes COVID-19 à long terme ont déclaré que leurs symptômes limitaient souvent ou toujours leurs activités quotidiennes.

Des efforts supplémentaires sont également en cours pour mieux comprendre la SPC chez les enfants et les adolescents. L'ASPC collabore avec des pédiatres au pays par l'entremise du Programme canadien de surveillance pédiatrique (PCSP) qui, en août 2022, a lancé une étude de surveillance de deux ans sur le SPC. Les données de cette étude donneront un aperçu des caractéristiques de la population pédiatrique vivant avec cette nouvelle affection, et éventuellement, des approches pour sa gestion.

