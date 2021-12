REGINA, SK, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Pêches et Océans Canada est fier d'accueillir la dernière troupe de diplômés dans les rangs du contingent canadien de plus de 600 agents des pêches. Les agents des pêches du Canada sont des agents de la paix ayant suivi une formation professionnelle, qui œuvrent dans les collectivités de tout le pays, afin de conserver et de protéger nos ressources et nos habitats halieutiques en eau douce et en milieu marin.

À l'occasion d'une cérémonie spéciale tenue à l'Université de Regina, 22 diplômés de la troupe 121 ont achevé leur formation intensive de 15 semaines, composée de cours en classe et sur le terrain avec la Gendarmerie royale du Canada.

Après avoir terminé leur formation régulière, les nouveaux agents suivront maintenant une formation pratique de 30 mois dans les bureaux locaux de Pêches et Océans Canada, répartis dans l'ensemble du Canada. En plus de participer à des activités d'application de la loi, ils travailleront à promouvoir la conformité et la conservation, en plus de sensibiliser le public aux lois et aux règlements canadiens sur les pêches, à l'application de la législation et aux objectifs de conservation.

Les agents des pêches du Canada sont responsables de l'application de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les espèces en péril et de la Loi sur la protection des pêches côtières, ainsi que de nombreuses autres lois et règlements relatifs aux pêches au large des trois côtes du Canada, de ses eaux intérieures, ainsi que dans la zone réglementée par l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO).

« Félicitations aux diplômés du Programme de progression de carrière des agents des pêches du MPO. Au nom de tous les Canadiens, merci d'avoir entrepris le travail crucial de conservation et de protection de notre milieu naturel. C'est en partie grâce à nos agents de Conservation et Protection que les écosystèmes du Canada, et les formes de vie qu'ils abritent, non seulement survivront, mais auront également la chance de se régénérer et d'être restaurés à leur abondance d'antan. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

