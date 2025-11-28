Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, annoncera l'octroi d'un appui financier dans le cadre du programme Exportation créative Canada

TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Chi Nguyen, députée de Spadina-Harbourfront, annoncera vendredi l'octroi d'un financement visant à favoriser la croissance des entreprises créatives canadiennes à l'étranger. Elle fera cette annonce au nom du gouvernement du Canada.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 28 novembre 2025

HEURE :

8 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h, le vendredi 28 novembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

