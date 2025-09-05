Le gouvernement du Canada appuie le Festival celtique de Québec

QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Les arts et la culture sont un pilier essentiel de notre cohésion sociale et renforcent nos communautés. Ils contribuent à notre fierté nationale, à notre identité collective et à notre essor économique.

Aujourd'hui, Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 37 900 dollars au Festival celtique de Québec. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Accordé par l'entremise du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, ce financement permettra à l'organisme de présenter une programmation riche en découvertes, qui mettra à l'honneur de nombreux artistes, artisans et interprètes du patrimoine local. Les activités offertes rassembleront les gens de la région de Québec et les sensibiliseront aux valeurs et traditions qui les unissent.

Citations

« Notre gouvernement est heureux de soutenir des projets qui mettent en valeur le riche héritage de nos communautés et favorisent leur rapprochement. La diversité est au cœur de l'identité canadienne et elle illustre la vitalité et le dynamisme de notre pays. Merci à l'équipe du Festival celtique de Québec de faire connaître des histoires et des traditions qui renforcent notre sentiment d'appartenance à une société ouverte et inclusive.

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Depuis maintenant 20 ans, le Festival celtique de Québec est un rendez-vous incontournable du calendrier estival. Il contribue activement au dynamisme culturel et économique de la région, en attirant chaque année des milliers de personnes. C'est avec fierté que notre gouvernement appuie ce rendez-vous qui célèbre les traditions musicales, sportives et gastronomiques celtiques. Bon festival! »

- Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou

« Nous sommes profondément reconnaissants de l'appui du gouvernement du Canada. Votre soutien est indispensable à la présentation de ce rendez-vous festif où toute une communauté se rassemble pour célébrer la culture celtique. »

- Cynthia Hovington, directrice générale déléguée, Festival celtique de Québec

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre à la population canadienne des occasions de participer à des activités qui mettent en valeur les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région.

Le volet Festivals locaux offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes et d'artisans locaux; d'interprètes du patrimoine ou de spécialistes locaux; et de passeurs culturels inuits, métis et des Premières Nations.

Présenté depuis 2005, le Festival celtique de Québec a pour mandat de célébrer, de préserver et de promouvoir l'héritage culturel des nations celtiques au Québec, notamment les nations écossaise, irlandaise et bretonne.

La programmation du 20e Festival celtique de Québec comprend des spectacles de musique, de théâtre et de danse ainsi que des démonstrations et des reconstitutions historiques. Les activités mettent en valeur le talent de près de 200 artistes et artisans locaux ainsi que d'une cinquantaine d'interprètes locaux du patrimoine. L'équipe du Festival compte sur la participation de 55 bénévoles et prévoit 25 000 visiteurs.

Liens connexes

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Festival celtique de Québec

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]