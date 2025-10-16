Le gouvernement du Canada appuie la Maison d'Haïti du quartier Saint-Michel, à Montréal

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - L'identité et la culture canadiennes favorisent l'innovation, la croissance économique et la fierté nationale. En appuyant des projets qui célèbrent notre diversité culturelle, rassemblent les gens et créent des espaces pour faire connaître nos histoires, notre patrimoine et nos traditions, nous renforçons les liens qui nous unissent et bâtissons un Canada où tout le monde a sa place.

Aujourd'hui, Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 299 910 $ à la Maison d'Haïti pour la tenue de la Biennale afro-descendante en mouvement de 2025-2026. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ce financement est octroyé par l'entremise du volet Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme de Patrimoine canadien.

Grâce à ce soutien, l'organisme tient la première Biennale afro-descendante en mouvement. Celle-ci comprend plusieurs activités qui valorisent le talent, la créativité et l'inclusion des artistes féminines du milieu culturel. Le projet permet d'accroître leur visibilité, de renforcer leurs compétences en leadership et de multiplier les occasions de réseautage et de développement professionnel. Il contribue également à sensibiliser le public aux enjeux de discrimination et de sous-représentation auxquels ces artistes sont confrontées dans le secteur créatif.

« Un Canada fort et inclusif est un pays où tout le monde se reconnaît dans les histoires, les scènes et les espaces culturels. La culture n'est pas seulement l'expression de notre identité, c'est un pilier fondamental de notre souveraineté et de notre force économique. La Maison d'Haïti fait un travail important pour rassembler tous les membres de la communauté. Nous sommes fiers de soutenir des projets qui luttent contre le racisme, célèbrent notre diversité culturelle et soutiennent les artistes, comme la Biennale afro-descendante en mouvement. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis fière du soutien qu'apporte notre gouvernement à la première Biennale afro-descendante en mouvement de la Maison d'Haïti. Ce projet met en lumière le talent et la créativité des femmes du milieu culturel, tout en s'attaquant aux enjeux de discrimination auxquels elles font face. Je tiens à saluer l'engagement remarquable de tous les membres de l'organisme. Grâce à votre travail soutenu depuis plus de 50 ans, vous contribuez de façon significative à promouvoir l'inclusion et la diversité au sein de notre communauté. Merci de votre dévouement et bonne Biennale! »

- Patricia Lattanzio, députée de Saint-Léonard-Saint-Michel

« La Maison d'Haïti se réjouit de pouvoir compter sur l'appui de Patrimoine canadien pour la tenue de notre Biennale afro-descendante en mouvement. Ce soutien contribuera à faire rayonner le talent et la créativité des femmes artistes afro-descendantes de nos communautés, tout en mettant en valeur les échanges interculturels. »

- Arcelle Appolon, directrice générale, Maison d'Haïti

Le volet Projets du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme offre du financement à des initiatives communautaires qui s'attaquent au racisme systémique, à la discrimination ou à la haine en apportant des changements durables pour promouvoir la valeur de la diversité au Canada.

Fondée en 1972, la Maison d'Haïti est un organisme communautaire et culturel voué à l'accueil, à l'éducation et à l'intégration des personnes et des familles immigrantes ainsi qu'à la création et au développement de liens étroits avec la société québécoise.

Le 1er avril 2025, la Maison d'Haïti a donné le coup d'envoi à la première Biennale afro-descendante en mouvement. On y présente des prestations, expositions, conférences et tables rondes. Cette biennale offre aux artistes de descendance africaine issues de diverses disciplines, un espace pour créer, échanger et célébrer la richesse des cultures afro-descendantes. Elle sert également de plateforme pour aborder les enjeux de racisme et de discrimination et promouvoir des pratiques plus inclusives dans le milieu culturel.

