Le gouvernement du Canada accorde un soutien financier au Festival AfroMonde

Le Festival AfroMonde reçoit l'appui du gouvernement du Canada.

MONTRÉAL, le 8 août 2026 /CNW/ -- Le Festival AfroMonde est une invitation à célébrer la richesse du patrimoine culturel des personnes d'ascendance africaine et à approfondir notre compréhension de celui-ci à travers un large éventail d'expressions artistiques, notamment la musique, la danse, les traditions culinaires, l'entrepreneuriat et les arts visuels. Rendez-vous phare de l'été montréalais, AfroMonde réunit des entrepreneurs, des penseurs, des créateurs et des artistes d'ascendance africaine, créant ainsi un espace pour célébrer le talent, faire entendre les voix issues de la diversité et mettre en valeur les histoires qui façonnent le Canada, tout en contribuant à l'économie locale.

Hier, Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), et députée de Thérèse-De Blainville, a annoncé l'octroi d'un appui de 10 000 $ au Festival AfroMonde, dans le cadre du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme de Patrimoine canadien. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Citations

« Un Canada fort et inclusif est un Canada où chaque personne peut se reconnaître dans les histoires que nous racontons, les œuvres que nous créons et les espaces culturels que nous partageons. En appuyant le Festival AfroMonde, nous sommes fiers de mettre en valeur le talent et la créativité issus des communautés afrodescendantes et de leur diaspora, tout en offrant aux artistes des occasions de partager leurs récits, de tisser des liens avec le public et de se faire entendre. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le parcours des communautés noires est indissociable de celui du Canada, et les arts constituent un puissant moyen de faire rayonner leur riche héritage ainsi que leur contribution essentielle à notre société. En valorisant les artistes afrodescendants et la diversité de leurs expressions culturelles, la Fondation AfroMonde favorise le dialogue entre les cultures et contribue à enrichir notre vie culturelle. J'encourage la population montréalaise et les visiteurs à découvrir le Festival AfroMonde, si ce n'est déjà fait. Bonnes festivités! »

- Madeleine Chenette, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et du secrétaire d'État (Sports), et députée de Thérèse-De Blainville

« Le soutien du gouvernement du Canada est essentiel à la réalisation de cette 21e édition du Festival AfroMonde. Grâce à cette contribution, nous pouvons continuer à offrir une vitrine unique aux musiques afrodescendantes, urbaines et actuelles, tout en mettant en lumière autant des artistes internationaux que des talents canadiens émergents. Nous sommes fiers de rassembler, d'année en année, un public toujours plus large autour de cette programmation festive et rassembleuse. »

- Agnès Mbome, fondatrice et productrice, Festival AfroMonde

Les faits en bref

Le Festival AfroMonde célèbre cette année ses 21 ans. Il s'est imposé comme un carrefour incontournable des cultures afrodescendantes à Montréal. Présenté au Quai de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal, il met en valeur les cultures africaines et afrodescendantes grâce à une programmation étoffée, mariant musique, danse, gastronomie, artisanat et activités familiales.

Cette année, le Festival accueillera une quarantaine d'artistes d'ici et d'ailleurs, soutenus par plus de 160 bénévoles. Il attire en moyenne plus de 80 000 festivaliers, et toute sa programmation est gratuite.

Le Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme appuie le mandat du ministère du Patrimoine canadien en mettant à profit la force du Canada en tant que société diversifiée et inclusive.

Liens connexes

Festival AfroMonde

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]