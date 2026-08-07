Avis aux médias - Le gouvernement du Canada investit dans les arts de la scène à Kitchener

Le député Tim Louis annoncera un financement destiné aux arts de la scène à Kitchener

KITCHENER, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga, annoncera lundi l'octroi d'un financement à un organisme dédié aux arts de la scène à Kitchener. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 10 août 2026

HEURE :

12 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 8 h 30, le lundi 10 août. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]