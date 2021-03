OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 11 mars 2021 /CNW/ - Les Inuits sont l'une des populations les plus exposées à l'insécurité alimentaire au Canada et ils connaissent un accès inéquitable à une alimentation saine, nutritive et culturellement privilégiée par rapport aux autres populations. La pandémie de COVID-19 a aggravé cette situation et exercé une pression supplémentaire sur les ménages inuits.

Il est plus important que jamais d'adopter des mesures d'aide pour la sécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire existe lorsqu'une personne n'a pas un accès physique et économique à une nourriture suffisante, sûre et nutritive pour répondre à ses besoins et préférences alimentaires pour mener une vie active et saine. Cela peut aller de l'impossibilité de se permettre une alimentation équilibrée, à l'impossibilité de manger des aliments culturellement acceptables, en passant par le fait de manquer des repas ou de ne pas manger pendant plusieurs jours. L'insécurité alimentaire est un grave problème de santé publique en raison de ses liens étroits avec le bien-être d'une personne.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et M. Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, ont annoncé que le gouvernement du Canada accordait un financement de huit millions de dollars aux quatre organismes inuits de revendications territoriales (Nunavut Tunngavik Incorporated, la Société Makivik, le gouvernement du Nunatsiavut et la Société régionale inuvialuit) pour les aider à lutter contre l'insécurité alimentaire dans l'Inuit Nunangat. Ces fonds essentiels serviront à financer les programmes d'aide pour la sécurité alimentaire afin d'assurer que les communautés et les ménages reçoivent les aliments dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin.

Ce financement essentiel servira à soutenir les initiatives inuites d'aide pour la sécurité alimentaire pendant la pandémie de COVID-19, comme les programmes virtuels favorisant la nutrition et les connaissances sur l'alimentation, les programmes de bons alimentaires, les programmes de livraison de repas, les programmes de petits déjeuners et les programmes de récoltes communautaires.

Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec les organisations et communautés inuites, métisses et des Premières Nations, et d'autres partenaires afin de cerner les besoins uniques des Autochtones à mesure que la pandémie se poursuivra et d'y répondre.

Citations

« Il est démontré que les Inuits présentent la prévalence d'insécurité alimentaire la plus élevée parmi tous les peuples autochtones vivant dans un pays développé. Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, la situation des ménages inuits vivant de l'insécurité alimentaire devient de plus en plus fragile. Pendant la première vague de la pandémie, les organismes inuits de revendications territoriales se sont rapidement mobilisés afin de mettre en place des mesures sans précédent pour aider les familles. Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'assurer que ces programmes essentiels pourront être maintenus. »

Natan Obed

Président d'Inuit Tapiriit Kanatami

« Savoir si vous pouvez ou non avoir accès à une alimentation saine ne devrait pas être une source d'incertitude. Nous reconnaissons que l'insécurité alimentaire dans les communautés inuites est un problème complexe, auquel il est préférable de trouver des solutions menées par les Inuits. Ce financement fera une différence dans leur quotidien de ceux et celles qui vivent dans l'Inuit Nunangat pendant cette période difficile. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Toute personne devrait avoir accès à des aliments sains, nutritifs et de bonne qualité, peu importe l'endroit où elle vit. La pandémie de COVID-19 a exacerbé de nombreux problèmes de sécurité alimentaire existants dans tout le pays, y compris dans les communautés du Nord et isolées, et les partenaires locaux ont mis en place des solutions innovantes pour aider les personnes et les familles qui avaient besoin d'un soutien. Et aujourd'hui, notre gouvernement soutient quatre organisations de revendications territoriales inuites en finançant ces programmes d'aide essentiels à la sécurité alimentaire afin d'assurer leur continuité. Je suis convaincu que ces programmes, menés par des partenaires inuits, aideront ceux qui en ont le plus besoin et auront un effet positif et significatif sur la résilience et la qualité de vie des communautés inuites de l'Inuit Nunangat. En travaillant ensemble, en partenariat, nous pouvons remédier à l'insécurité alimentaire dans le Nord et dans l'Arctique.»

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, de nombreuses organisations inuites font un travail essentiel pour faire parvenir des aliments de qualité aux communautés qui en ont le plus besoin. Notre gouvernement est résolu à travailler en collaboration pour déterminer la meilleure façon de servir les communautés inuites de l'Inuit Nunangat. Par l'intermédiaire de la Politique alimentaire pour le Canada, nous établissons de nouvelles relations fondées sur le respect et le partenariat et appuyons des systèmes alimentaires inuits solides, tels qu'ils sont définis par les communautés inuites elles-mêmes. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

D'après l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2017, 76 % des Inuits âgés de 15 ans et plus vivant dans l'Inuit Nunangat sont en situation d'insécurité alimentaire.

Le 18 décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé que des 100 millions de dollars alloués au Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, 30 millions de dollars seraient transférés à SAC pour favoriser l'accès aux aliments dans les communautés autochtones.

a annoncé que des 100 millions de dollars alloués au Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, 30 millions de dollars seraient transférés à SAC pour favoriser l'accès aux aliments dans les communautés autochtones. De ce 30 millions de dollars, une somme de huit millions de dollars a été accordée aux quatre organismes inuits de revendications territoriales.

L'Inuit Tapiriit Kanatami représente les droits et les intérêts des Inuits à l'échelle nationale au moyen d'une structure de gouvernance démocratique qui représente les quatre régions inuites.

Le gouvernement du Canada a mis à la disposition des peuples autochtones et des communautés du Nord environ 2,5 milliards de dollars en financement pour soutenir leurs efforts de lutte contre la COVID-19.

a mis à la disposition des peuples autochtones et des communautés du Nord environ 2,5 milliards de dollars en financement pour soutenir leurs efforts de lutte contre la COVID-19. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont aussi accès à d'autres mesures de soutien offertes aux entreprises, aux industries et aux particuliers canadiens par l'entremise du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

Liens connexes

Restez branché

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez le www.sac.gc.ca/filsRSS

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca