Le gouvernement du Canada soutient les jeunes et les aînés francophones de l'Ontario

OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Dans les communautés francophones en situation minoritaire, l'apprentissage et le développement des compétences en lecture sont des outils essentiels pour protéger et faire rayonner la langue française.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, députée d'Orléans, a annoncé l'octroi d'un financement de 43 000 $ pour un projet de lecture ambitieux de l'Association Lire et faire lire Ontario. Elle a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Accordée dans le cadre du programme Développement des communautés de langue officielle, cette aide viendra appuyer la coordination du projet, la mobilisation des experts et expertes ainsi que la mise en place et l'animation de tables de concertation dans plusieurs régions de l'Ontario.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, qui prévoit des investissements historiques de 4,1 milliards de dollars pour la protection et la promotion des langues officielles au pays. Cet investissement marque une autre étape qui vise à soutenir la vitalité et le développement des communautés francophones en Ontario.

Citations

« Les langues officielles sont au cœur de notre identité et fierté et elles représentent une véritable richesse pour le Canada. En investissant dans des projets comme celui-ci, nous faisons rayonner la langue française, renforçons notre culture et contribuons à bâtir des communautés plus inclusives et plus dynamiques partout au pays. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Ce financement aura des retombées concrètes dans les communautés francophones de l'Ontario. En créant des espaces de rencontre autour de la lecture entre les enfants, les bénévoles et les partenaires locaux, l'Association Lire et faire lire Ontario contribue à soutenir la réussite des jeunes, à briser l'isolement et à renforcer la vitalité de la francophonie au pays. »

- Marie-France Lalonde, députée d'Orléans

« Nous sommes ravis et reconnaissants que le gouvernement du Canada soutienne cet important projet pour les communautés francophones de l'Ontario. Notre mission est de donner à leurs jeunes élèves le goût des livres en français, d'offrir une activité valorisante aux 50 ans et plus, et de renforcer les liens entre écoles, regroupements d'aînés et bibliothèques municipales ou publiques. Je suis enthousiaste de travailler dans le cadre de l'actuel projet de Patrimoine canadien avec nos partenaires provinciaux, communautaires et scolaires des régions de l'Est et du Nord ainsi qu'à l'ouest d'Ottawa pour déployer et bien enraciner Lire et faire lire en Ontario. »

- Claude Gagné, directrice générale, Association Lire et faire lire Ontario|

Les faits en bref

Le programme Développement des communautés de langue officielle vise à favoriser le développement et l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire. Il appuie l'engagement des organismes communautaires qui contribuent à la vitalité de ces communautés.

Fondée en avril 2024, l'Association Lire et faire lire Ontario est un organisme franco-ontarien sans but lucratif. Son objectif est de soutenir les activités intergénérationnelles de lecture dans les communautés francophones et francophiles de l'Ontario. L'Association enrichit la vie des enfants en collaborant avec les écoles, les bibliothèques et les organismes communautaires ainsi qu'en créant des environnements propices à l'apprentissage, à la curiosité et au plaisir de la lecture.

Liens connexes

Programme Développement des communautés de langue officielle

Association Lire et faire lire Ontario

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]