Aujourd'hui, en présence de nombreux futurs élèves et de plus d'une centaine d'invités et de membres de la communauté de Manawan, le gouvernement du Canada et le Conseil des Atikamekw de Manawan ont fièrement inauguré la nouvelle école primaire Awacak okiskinohamatowikamikowaw. Cette réalisation marque un jalon important pour la communauté Atikamekw.

L'école est conçue pour accueillir des élèves de la maternelle (4 ans) jusqu'à la 6e année du primaire, et dispose de classes d'adaptation, pour une capacité totale de 650 élèves. Cette nouvelle infrastructure permettra de répondre aux besoins croissants en matière d'éducation dans la communauté tout en offrant un milieu stimulant, adapté aux exigences pédagogiques contemporaines.

Ce projet a vu le jour grâce à un investissement historique de plus de 60 millions de dollars de la part de Services aux Autochtones Canada (SAC). Ce financement fait de ce projet la plus grande infrastructure scolaire jamais financée par SAC dans une communauté autochtone au Québec. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les infrastructures essentielles dans les communautés autochtones, favorisant ainsi la réussite et l'épanouissement des jeunes générations.

Grâce à une conception intégrée, la nouvelle école de Manawan permettra à la communauté de réaliser les objectifs de son projet éducatif tout en répondant aux exigences du curriculum pédagogique québécois. De plus, l'établissement est conçu pour répondre aux besoins précis de la communauté en matière d'éducation spéciale, de langue, de culture et de sport, renforçant ainsi le lien entre l'éducation et l'identité culturelle des jeunes Atikamekw.

La nouvelle école primaire de Manawan représente une avancée majeure pour la communauté et jette des bases solides pour l'éducation des jeunes Atikamekw. Cette réalisation est le fruit d'un partenariat fructueux entre le gouvernement du Canada et le Conseil des Atikamekw de Manawan.

Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés autochtones afin de mettre en place des installations scolaires qui offrent aux enfants des programmes et des services de qualité, et adaptés à leur culture.

Pour marquer cette inauguration, une cérémonie de coupure de ruban a eu lieu, suivie de discours prononcés par le Chef Sipi Flamand, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, la directrice générale régionale de Services aux Autochtones Canada, Caroline Garon, et le directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations, Denis Gros-Louis.

Animée par la directrice de l'école, Maria Echaquan, cette cérémonie a également été l'occasion de dévoiler le nouveau logo de l'école, issu d'un concours de dessin remporté par Léanne Desterres-Dubé, âgé de 19 ans, ainsi qu'une œuvre artistique de Bruno Dubé, créée et dévoilée lors de l'évènement, symbolisant une nouvelle ère pour l'éducation des jeunes de Manawan.

L'événement a aussi permis au Conseil des Atikamekw de Manawan de remercier la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance, notamment pour avoir souligné l'héritage atikamekw lors de leur seconde Soirée de célébration des peuples autochtones, tenue le 25 mars 2023, et durant laquelle les joueurs des Canadiens ont porté des chandails d'échauffement conçus par l'artiste atikamekw Meky Ottawa.

Citations

« Félicitations à toute la communauté pour la nouvelle l'école primaire Awacak okiskinohamatowikamikowaw. Les jeunes de la communauté vont maintenant pouvoir apprendre à travers leur propre culture. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir se sentir fiers de leur identité. C'est un moment historique pour toutes les familles de Manawan, et un autre pas sur la voie de la réconciliation. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Cette école est bien plus qu'un simple bâtiment; elle est un symbole de notre détermination à offrir à nos enfants les meilleures chances de réussite, tout en préservant notre culture, notre langue et notre identité. Nous savons que cette nouvelle école sera le terreau fertile où nos futures leaders pourront s'épanouir et développer les compétences nécessaires pour porter haut les aspirations de notre belle communauté. »

Sipi Flamand

Chef de Manawan

Sipi Flamand

Chef de Manawan

Faits en bref

5 4-plex dédiés aux professionnels en éducation ont aussi été construits grâce à une contribution de SAC de l'ordre de 3,265 millions, soit 50 % du coût de ses unités.

Le financement de l'école et des 4-plex proviennent du programme des installations scolaires de SAC.

L'école est d'une superficie de 6 824 mètres carrés .

