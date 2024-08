Le financement de PacifiCan soutiendra les entrepreneures et entrepreneurs locaux ainsi que les dirigeants et dirigeantes communautaires qui propulsent vers l'avant une économie dynamique.

KAMLOOPS, BC, le 1er août 2024 /CNW/ - D'incroyables choses se produisent à Kamloops et dans le Central Interior. De l'alimentation à la foresterie, les innovateurs et innovatrices locaux se rassemblent pour bâtir une économie forte dans la région. PacifiCan partage cette ambition de croissance et est déterminé à établir des partenariats avec les entrepreneurs, les entrepreneures et les dirigeants et dirigeantes communautaires de l'ensemble de la Colombie-Britannique pour concrétiser leur vision, créer des emplois de qualité et promouvoir la prospérité régionale.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement total de plus de 1,6 million de dollars de PacifiCan à trois entreprises et organisations de Kamloops, soit :

978 175 $ à Axis Forestry Inc. pour la commercialisation de son ébrancheuse-tronçonneuse hydraulique et de son système logiciel, ainsi que pour l'optimisation de ses installations de fabrication;

650 650 $ au Kamloops Food Policy Council et à la Community Futures Development Corporation (CFDC) of Central Interior First Nations (CIFN) pour renforcer la chaîne d'approvisionnement alimentaire locale dans le Central Interior, permettant notamment de rendre plus accessible la Kweseltken Kitchen - une roulotte mobile de transformation des aliments desservant les agriculteurs et les communautés autochtones éloignés.

Les projets annoncés aujourd'hui s'appuient sur la renommée croissante de Kamloops en tant que foyer d'innovateurs et d'innovatrices ayant à cœur le bien-être de leur collectivité. Ces projets appuieront également les communautés autochtones et favoriseront le développement économique dans la région du Central Interior.

Le financement provient du programme Croissance et productivité des entreprises et le Fonds pour l'emploi et la croissance de PacifiCan. Plus de renseignements au sujet des organisations bénéficiaires sont inclus dans le document d'information ci-dessous.

« D'incroyables choses se produisent à Kamloops. Les innovateurs, innovatrices, entrepreneurs et entrepreneures d'une diversité d'industries créent une prospérité durable pour leur collectivité. Le soutien de PacifiCan aidera trois organisations dévouées à concrétiser leurs idées et à générer de bons emplois à Kamloops et à dans la région de l'intérieur de la Colombie-Britannique, de plus en plus connue comme un foyer de l'innovation. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Axis Forestry remercie PacifiCan de croire en nous et de soutenir notre entreprise. Ces fonds nous permettront de lancer rapidement notre ébrancheuse-tronçonneuse Rebel sur les marchés nationaux et internationaux. Nous sommes fiers d'être installés à Kamloops et nous nous réjouissons des possibilités de croissance future ainsi que de pouvoir mettre en valeur nos innovations et nos talents locaux sur la scène mondiale! »

- Wayne Cochran, Président, Axis Forestry

« La CFDC of CIFN a l'extrême privilège de pouvoir compter sur des partenaires de qualité comme la Kamloops Food Policy Council et PacifiCan. Nous avons collectivement mis au point un programme de qualité qui inclut un camion et une roulotte de transformation des aliments pour soutenir la sécurité alimentaire dans notre région. Outre notre programme officiel, nous avons également participé à des célébrations autochtones, des festivals du saumon, des camps de chasse, des voyages en canot, des festivals de la tomate, des jardins communautaires et beaucoup plus. Merci de nous aider à offrir cette merveilleuse possibilité aux communautés autochtones. »

- George Casimir, directeur général de la CFDC of CIFN et fier membre de la Première Nation Tk'emlu'ps te Secwepemc

« Grâce au financement de PacifiCan, nous avons pu établir un partenariat avec la CFDC of CIFN pour accroître l'accessibilité et la durabilité du carrefour alimentaire The Stir et de la roulotte mobile de transformation des aliments Kweseltken Kitchen. Nous avons collaboré avec la Tapestry Collective Co-op, TruGIS, le collège Selkirk, la Boundary Community Ventures Association et le Central Kootenay Food Policy Council pour la réalisation d'une étude de faisabilité, l'implantation d'une plateforme de modélisation de la chaîne d'approvisionnement et le lancement d'un carrefour de commerce électronique pour outiller les producteurs locaux et améliorer l'accès aux aliments locaux. »

- Kent Fawcett, directeur de Food Hub, Kamloops Food Policy Council

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises. Ce fonds vise notamment à renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Depuis août 2021, PacifiCan a annoncé plus de 400 projets en Colombie-Britannique.

Axis Forestry Inc.

978 175 $

Le financement de PacifiCan appuiera la commercialisation de l'ébrancheuse-tronçonneuse hydraulique Rebel et du système logiciel de contrôle Cypress d'Axis Forestry, ainsi que l'optimisation de son installation de fabrication de 16 000 pieds carrés. L'ébrancheuse-tronçonneuse hydraulique Rebel se fixe à l'extrémité de la flèche d'une excavatrice et permet d'abattre les arbres, d'enlever les directions générales et de couper le bois en longueurs spécifiques en vue de son transport vers la scierie. Le système logiciel de contrôle Cypress permet de mesurer, de couper et de traiter les troncs avec plus de précision et offre des diagnostics embarqués contrôlés par une application. Cette innovation a été développée par l'équipe d'ingénieur•es d'Axis Forestry à Kamloops et est la seule ébrancheuse-tronçonneuse fabriquée en Amérique du Nord.

Le conseil Kamloops Food Policy Council (KFPC) et la société Community Futures Development Corporation of Central Interior First Nations

650 650 $

Le financement de PacifiCan permettra d'améliorer la chaîne d'approvisionnement alimentaire locale dans la région centrale intérieure en finançant l'expansion du centre alimentaire de Kamloops du KFPC afin qu'un plus grand nombre de professionnels agricoles et d'entrepreneur•es puissent utiliser l'installation pour la préparation et l'emballage des aliments. Ces travaux permettent notamment de rendre plus accessible la cuisine locale Kweseltken Kitchen - une remorque mobile de transformation des aliments au service des agriculteurs et agricultrices autochtones et des communautés éloignées. Le financement soutiendra également la création d'une plateforme de marketing en ligne et d'une stratégie de marque régionale qui aideront à commercialiser les produits agricoles de manière plus efficace.

