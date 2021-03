Le gouvernement du Canada appuie quatre organismes artistiques professionnels par l'entremise de la Fondation communautaire juive de Montréal

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW/ - Les arts et la culture contribuent à l'épanouissement des communautés. Notre gouvernement croit donc qu'il est essentiel de continuer à soutenir le milieu culturel canadien, qui fait face à d'immenses défis en raison de la pandémie de COVID‑19.

Aujourd'hui, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre du Travail et député de Mont-Royal, a annoncé l'octroi d'une subvention de contrepartie de plus de 1,2 million de dollars à la Fondation communautaire juive de Montréal pour soutenir 4 organismes artistiques professionnels : Ensemble Caprice (177 149 dollars); Voix éternelles/Vox Aeterna (18 242 dollars); Orchestre Métropolitain (381 977 dollars); et Centre Segal des arts de la scène (664 309 dollars). Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Cet appui provient du volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture. Par l'entremise de fonds de contrepartie, ce volet vise à inciter les Canadiens et les Canadiennes à faire des dons aux fonds de dotation des organismes artistiques professionnels afin qu'ils puissent :

compter à l'avenir sur de nouvelles sources de revenus garanties;

avoir une meilleure capacité de réalisation de leurs objectifs artistiques;

contribuer à un secteur plus résilient.

Les revenus annuels générés par ce fonds de dotation offrent une source diversifiée de revenus qui permet aux organismes bénéficiaires de s'acquitter de leur mission artistique en utilisant les revenus pour des activités courantes ou pour entreprendre des projets spéciaux.

L'annonce d'aujourd'hui est un témoignage des mesures concrètes que prend le gouvernement du Canada pour appuyer le secteur des arts.

Il est encourageant de constater que cette année, près de 130 organismes ont présenté une demande au volet Incitatifs aux fonds de dotation du Fonds du Canada pour l'investissement en culture. La demande globale particulièrement élevée démontre à quel point les donateurs privés continuent de soutenir les organismes artistiques professionnels au pays.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir des organismes artistiques professionnels d'ici par l'entremise de la Fondation communautaire juive de Montréal. L'Ensemble Caprice, Voix éternelles/Vox Aeterna, l'Orchestre Métropolitain et le Centre Segal des arts de la scène tissent des liens uniques avec le public tout en faisant rayonner les arts de chez nous. De plus, ils enrichissent la vie culturelle de la communauté et contribuent à consolider l'économie. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravi que le gouvernement du Canada continue de soutenir quatre organismes artistiques professionnels exceptionnels qui servent les résidents de la circonscription de Mont-Royal et de toute la région de Montréal. Ces organismes et l'ensemble de la communauté culturelle ont connu une année difficile, mais ils reviendront bientôt en force et ce financement les aidera à le faire. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre du Travail et député de Mont-Royal

« Nous sommes reconnaissants envers nos donateurs et le gouvernement du Canada qui, ensemble, aident à constituer des fonds de dotation à l'appui des arts et de la culture au Québec. Ces fonds permettent aux organismes de devenir plus viables, ce qui leur permet d'offrir une riche programmation artistique à perpétuité. Nous sommes fiers de gérer ces fonds et de promouvoir la philanthropie. »

- Kathy Rachel Assayag, directrice générale, Fondation communautaire juive de Montréal

Les faits en bref

En 2020-2021, le gouvernement du Canada a été en mesure d'accorder 66,4 cents pour chaque dollar recueilli en dons auprès du secteur privé dans le cadre du volet Incitatifs aux fonds de dotation.

Les demandes dans le cadre du volet Incitatifs aux fonds de dotation sont présentées conjointement par un organisme artistique professionnel sans but lucratif et une fondation associée. Les fonds de contrepartie combinés à la somme équivalente amassée auprès des donateurs privés sont immobilisés à perpétuité dans les actifs de la fondation. La fondation est la bénéficiaire du financement de contrepartie, et l'organisme artistique est le bénéficiaire final du revenu généré par l'investissement.

Depuis sa création en 2001, le volet Incitatifs aux fonds de dotation a octroyé un total de 307 millions de dollars en subventions de contrepartie, faisant effet de levier sur les 416 millions de dollars versés par le secteur privé. Ceci représente un total de 723 millions de dollars investis dans 101 fondations de bienfaisance publiques pour l'amélioration de la santé financière à long terme de 276 organismes artistiques professionnels canadiens.

Grâce au volet Incitatifs aux fonds de dotation, la Fondation communautaire juive de Montréal a reçu jusqu'à présent 15,5 millions de dollars en fonds de contrepartie, agissant comme effet de levier sur les 20 millions de dollars recueillis en dons du secteur privé pour le fonds de dotation des 5 organismes artistiques professionnels. Au total, les organismes ont reçu 35,5 millions de dollars du gouvernement du Canada et du secteur privé.

La Fondation communautaire juive de Montréal est un organisme de bienfaisance sans but lucratif voué au mieux-être de la communauté du Grand Montréal. À cette fin, elle recueille des fonds, en assure la saine gestion et en distribue les revenus de façon à soutenir des projets communautaires dans divers secteurs, dont la santé, les services sociaux, les arts et la culture, l'éducation et l'environnement.

Liens connexes

Liens connexes

