MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW/ - Services aux Autochtones Canada

Depuis le début de la pandémie, les organismes autochtones ont démontré une détermination et un leadership sans précédent pour soutenir les populations à risque, et assurer que tous aient accès aux services nécessaires à leur santé et sécurité. Le gouvernement du Canada continue d'aider ces organisations autochtones à prévenir la propagation de la COVID-19, à s'y préparer et à y répondre. Il contribue également à faire avancer, avec ses partenaires autochtones, des projets novateurs qui soutiennent leurs membres et aident à bâtir des communautés dynamiques et en santé.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, annonce une aide financière de 3,6 millions de dollars à Résilience Montréal pour permettre à l'organisme de démarrer ses opérations dans leur nouveau de centre de jour destiné aux personnes en situation d'itinérance.

Grâce à ces fonds, les Autochtones en situation d'itinérance pourront avoir accès à des services culturellement adaptés, qui répondront directement à leurs besoins, comme se nourrir et se reposer au chaud et en toute sécurité.

Ce montant s'ajoute au financement de plus de 1 million de dollars fournit à Native Women's Shelter of Montreal et Résilience Montréal afin de soutenir leur réponse à la COVID-19 sur le terrain.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les organismes autochtones qui offrent des services immédiats et essentiels aux Autochtones en situation d'itinérance de la région de Montréal et dans les centres urbains au Canada.

Citations

« Depuis le début de la COVID-19, le personnel et les bénévoles de Résilience Montréal ont travaillé sans relâche pour répondre aux défis que pose cette crise sanitaire pour les Autochtones en milieu urbain. Avec ces fonds, Résilience Montréal continuera de fournir les services essentiels nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des Autochtones en situation d'itinérance pendant cette période difficile. Vous faites un remarquable travail et je suis très heureux que grâce à ce financement, ce projet puisse enfin se concrétiser. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le parc du square Cabot est au centre d'une communauté autochtone qui lutte pour trouver des services culturellement appropriés, adaptés à la fois vers les hommes et les femmes. Cette annonce confirme que nous avons les ressources nécessaires pour implanter et rénover un centre de bien-être communautaire permanent. Cela mettra fin à l'embourgeoisement, qui déplace les personnes sans abri. C'est à la fois une nouvelle formidable et un soulagement. »

Nakuset

Directrice du développement et de la philanthropie de Résilience Montréal

« Bâtir son quartier salue chaleureusement cette annonce de financement que Service aux Autochtones Canada accorde au projet Résilience Montréal. Ceci permettra à cet organisme que nous accompagnons dans le développement et la réalisation du centre de jour de donner des services à la population autochtone en situation d'itinérance. »

Edith Cyr

Directrice générale de Bâtir son quartier

Faits en bref

Cette aide financière fait partie des plus de 4,2 milliards de dollars qui ont été engagés à l'appui des communautés et organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.





Depuis sa création, il y a de cela un an déjà, le Fonds de soutien aux communautés autochtones a soutenu des centaines d'organisations autochtones de partout au pays offrant des services aux membres des Premières Nations hors réserve et aux Autochtones en milieu urbain.





Les projets urbains et hors réserve financés par le Fonds de soutien aux communautés autochtones ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus d'appel de propositions national.





Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries du pays dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca