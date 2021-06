LAC-MÉGANTIC, QC, le 18 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les gens de Lac-Mégantic et des environs, et à les tenir informés au sujet des développements du projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic.

Le 17 juin, Transports Canada a tenu son engagement de rencontrer les citoyens concernés par le projet en tenant une séance d'information virtuelle en compagnie de la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Soraya Martinez Ferrada. Quelques jours avant, Transports Canada et la secrétaire parlementaire ont aussi rencontré les maires des municipalités de Nantes, de Lac-Mégantic et de Frontenac, afin de les informer sur le profil final de la voie, et sur les efforts faits dans les derniers mois par Transports Canada et le Canadien Pacifique pour faire avancer le projet, tout en minimisant les répercussions sur les communautés avoisinantes.

Lors de la séance d'information offerte aux propriétaires, Transports Canada a présenté les plus récents développements concernant le plan d'emprise final, incluant l'aménagement des voies de triage au parc industriel de Lac-Mégantic - une intégration qui permet de répondre aux préoccupations de la population et d'éliminer les opérations de triage ferroviaires à Nantes et à Frontenac.

De plus, le gouvernement du Canada a présenté les prochaines étapes du processus d'acquisition des terrains qui débutera par l'envoi d'offres d'achat aux propriétaires. Il a également réitéré son engagement à offrir aux propriétaires une valeur juste et équitable pour leur propriété, comprenant des indemnités additionnelles. Les propriétaires ont aussi été informés des prochaines études à venir au cours de l'été dans le cadre du début de la phase des plans et devis.

Citations

« Le gouvernement du Canada est à l'écoute des propriétaires et des citoyens de la communauté de Lac-Mégantic, et le sera tout au cours du projet et au-delà. Je tiens à réitérer notre engagement envers le projet de la voie de contournement ferroviaire. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion de rencontrer les propriétaires lors de la séance virtuelle. Cette rencontre m'a permis de mieux comprendre leurs préoccupations. Les gens de la communauté peuvent compter sur mon appui dans la réalisation de cet important projet. »

Soraya Martinez Ferrada

Secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Les faits en bref

Le 11 mai 2018, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé le financement conjoint de la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Le choix du tracé final repose sur de nombreuses études réalisées dans le cadre de l'étude de faisabilité dirigée par la Ville de Lac-Mégantic.







et du Québec ont annoncé le financement conjoint de la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic. Le choix du tracé final repose sur de nombreuses études réalisées dans le cadre de l'étude de faisabilité dirigée par la Ville de Lac-Mégantic. Le financement du projet sera assumé à 60 % par le gouvernement fédéral et à 40 % par le gouvernement du Québec.







Transports Canada travaille avec les Premières nations Waban-Aki et Huronne-Wendat, qui ont fait part de leur intérêt à participer aux études archéologiques qui auront lieu durant l'été 2021.







travaille avec les Premières nations Waban-Aki et Huronne-Wendat, qui ont fait part de leur intérêt à participer aux études archéologiques qui auront lieu durant l'été 2021. Transports Canada , en collaboration avec le ministère des Transports du Québec et les autres partenaires, travaille à intégrer au projet les mesures environnementales énoncées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et celles identifiées dans l'évaluation environnementale du projet.







, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec et les autres partenaires, travaille à intégrer au projet les mesures environnementales énoncées par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et celles identifiées dans l'évaluation environnementale du projet. Le 27 mai 2021, Transports Canada a signé une entente de contribution avec la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique, une étape importante en vue d'obtenir les plans et devis ainsi que les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation du projet. L'entente inclut également la réalisation de plusieurs études au cours des prochaines semaines portant sur la qualité des sols, de l'eau et de l'habitat du poisson ainsi que sur les niveaux sonores ambiants.

Lien connexe

Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/