OTTAWA, TERRITOIRE NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - La fréquence, la durée et l'intensité des situations d'urgence augmentent en raison des changements climatiques. Les communautés des Premières Nations sont touchées de manière disproportionnée par ces situations et le gouvernement du Canada fera sa part pour assurer la sécurité et la préparation des communautés des Premières Nations face aux catastrophes naturelles, y compris celles provoquées par les changements climatiques.

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a déposé, le 22 mars 2024, la réponse du gouvernement du Canada au rapport du Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes intitulé : « Rapport 8, La gestion des urgences dans les collectivités des Premières Nations - Services aux Autochtones Canada, 2022 - Rapport 5 à 8 de la vérificatrice générale du Canada ». Ce faisant, la ministre Hajdu a présenté les mesures que le gouvernement prendra pour mettre en œuvre les recommandations, en partenariat avec les Premières Nations.

À cette fin, un comité directeur composé d'experts en gestion des urgences des Premières Nations a été formé en octobre 2023 en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations. Ce comité s'appuiera sur les connaissances inestimables des communautés des Premières Nations d'un océan à l'autre pour mettre en œuvre les recommandations de la vérificatrice générale du Canada.

En consultation avec les partenaires des Premières Nations, SAC élaborera conjointement une approche visant à miser sur un financement envers les communautés des Premières Nations qui risquent le plus d'être touchées par des événements d'urgence.

Dans le cadre de ce travail avec les partenaires autochtones, et pour veiller à ce que les communautés des Premières Nations puissent mieux se préparer aux situations d'urgence dans leurs communautés, et les gérer, Services aux Autochtones Canada s'efforcera de conclure des accords pluri-gouvernementaux.

Nous continuerons à travailler avec les Premières Nations pour soutenir la santé, la sécurité et le bien-être de leurs communautés, et pour renforcer leur capacité de gestion des urgences.

Citations

« Je remercie le Comité pour le rapport. Alors que nous faisons face aux conséquences du changement climatique, les événements extrêmes deviennent de plus en plus fréquents. Malheureusement, ces événements, notamment les feux de forêt et les inondations, touchent le plus souvent les Premières Nations. Nous travaillons avec les communautés pour mieux intégrer leurs connaissances et leur expertise dans nos approches. Nous travaillerons en véritable partenariat avec les Premières Nations pour lutter contre les changements climatiques et gérer leurs conséquences. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

