DEC a accordé plus de 550 000 $ à la Ville de Grande-Rivière dans le cadre de son projet de construction d'une piste sportive extérieure.

GRANDE-RIVIÈRE, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs, comme les installations sportives, sont au cœur des communautés. Ce sont des pôles importants pour les résidents et les visiteurs et ils contribuent au dynamisme des régions. La pandémie a amené à repenser l'organisation des lieux publics et le gouvernement du Canada a une vision stratégique pour créer des milieux de vie où toutes et tous pourront s'épanouir.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a profité de sa présence à l'inauguration de la piste d'athlétisme pour annoncer, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, la contribution non remboursable de 551 163 $ que DEC a accordée à la municipalité dans le cadre de ce projet via le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC). Cet appui a permis à la Ville de Grande-Rivière de préparer le terrain et d'installer la piste d'athlétisme et un système d'éclairage.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. En favorisant un meilleur accès à des installations et à des programmes récréatifs, il contribue au bien-être des collectivités, des familles et des individus à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

« L'appui de DEC au projet de piste d'athlétisme à Grande-Rivière témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique des collectivités. Ce beau projet saura dynamiser la communauté en lui offrant une infrastructure sportive accessible aux résidents de cinq municipalités de la MRC du Rocher-Percé. Je suis convaincue que les citoyens et les visiteurs se l'approprieront et que leur qualité de vie s'en trouvera améliorée. Bravo pour ce projet emballant pour le développement de notre belle région! »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement a à cœur la vitalité des collectivités. Des initiatives comme celle de la construction d'une piste d'athlétisme à Grande-Rivière font rayonner leur milieu, et ce, toujours au bénéfice de la population canadienne. Tout comme moi, les résidents de la MRC du Rocher-Percé peuvent et doivent être fiers de ces retombées des plus positives pour la région. Ce soutien de DEC permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens de Grande-Rivière et de toute la MRC. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Cette piste répond en tout point aux objectifs de la municipalité de se doter d'infrastructures sportives de qualité et accessibles à tous afin que les citoyens de tout âge puissent évoluer et se dépasser dans un environnement accueillant et sécuritaire et, de surcroit, que nous puissions enfin accueillir des compétitions locales et régionales. Déjà, on constate un véritable engouement pour la pratique de la marche et de la course à pied. Un club de marche composé de plus de 100 ainés, des étudiants de l'école secondaire qui s'entraînent sur l'heure du dîner et de jeunes athlètes du club d'athlétisme qui s'illustrent déjà sur la scène provinciale sont autant d'exemples qui me rendent fier de cet investissement ».

Gino Cyr, maire de la Ville de Grande-Rivière

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Une somme de 500 millions de dollars sur deux ans a été versée aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Alors que les restrictions en matière de santé publique s'atténuent, le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie de la population canadienne. Ce financement aide les communautés à : adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique; aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les résidents du pays à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

