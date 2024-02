Le gouvernement doit améliorer les conditions d'emploi des travailleuses des soins à domicile, demande la FSSS-CSN

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux, réagit à la décision du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) d'offrir une formation écourtée pour former des auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) :

«Il est souhaitable de recruter de nouvelles employées pour les soins à domicile», observe Guillaume Clavette, représentant de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et des métiers à la FSSS-CSN. «Mais, sur le terrain, les travailleurs et travailleuses moins formés pourraient occasionner une surcharge de travail pour leurs collègues qui devront pallier à leur manque d'expérience. On met la charge de former les nouveaux sur les épaules du personnel qui est en pénurie.»

«Le gouvernement doit s'assurer que les recrues pourront parfaire leur formation pour qu'elles puissent offrir des soins de qualité en toute autonomie.»

Guillaume Clavette fait également remarquer que «le ministre Dubé lance une nouvelle formation écourtée pour les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) sans même avoir pris le temps de faire un bilan de celle offerte aux préposées aux bénéficiaires».

«En enlevant 165 heures de formation, les nouveaux employés seront moins préparés à vivre les particularités des soins à domicile: patients violents, travail isolé, appartement insalubre, santé mentale, etc.», ajoute Guillaume Clavette. «Encore une fois, au lieu de valoriser et de rendre attractifs les emplois, on les dévalue. Pour attirer de nouveaux ASSS, le gouvernement devrait trouver un moyen d'améliorer les conditions d'emploi, en commençant par les rémunérer comme les préposés aux bénéficiaires des CHSLD.»

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres dans les secteurs public et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux ainsi que dans celui des services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Pour entrevue : Baptiste R-Châtelain, conseiller à l'information, [email protected], 514 820-8156