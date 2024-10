L'annonce a été faite à Beaupré, au Québec, par la grande chef et présidente Mandy Gull-Masty du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/gouvernement de la Nation crie, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

L'aire protégée proposée de Wiinipaakw (baie James) bénéficierait d'une protection en tant qu'aire protégée autochtone (APA) au moyen de mécanismes déterminés par les Cris et serait établie en tant qu'aire marine nationale de conservation (AMNC) en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada et conformément au chapitre 6 de l'Accord sur les revendications territoriales de la région marine d'Eeyou. Une APA - AMNC proposée dans la région marine d'Eeyou serait adjacente, mais pas située au Québec et n'inclurait aucune portion sous l'administration du gouvernement du Nunavut.

La région marine d'Eeyou est riche en biodiversité et en histoire. Elle est essentielle à la culture crie et à l'Eeyou pimaatisiiwin (le mode de vie cri). De nombreuses rivières se jettent dans Wiinipaakw (baie James), apportant de grandes quantités d'eau douce à la baie. Cela crée un milieu marin unique dont la concentration en sel est bien inférieure à celle de Chiwiinipaakw (baie d'Hudson) et à celle des océans.

Faisant partie de la mer intérieure plus vaste de Chiwiinipaakw (baie d'Hudson), Wiinipaakw (baie James) est également un pôle pour les oies migratrices, les canards, les oiseaux de rivage et les mammifères marins. L'aire protégée autochtone de Wiinipaakw et l'aire marine nationale de conservation contribueront à la protection des écosystèmes des eaux du large et à l'atténuation des changements climatiques. La conservation à grande échelle respecte les traités et les droits des Eeyouch (Cris) de l'Eeyou Istchee et leur détermination à maintenir leur culture, leur pimaastisiiwin (mode de vie) et à soutenir la sécurité alimentaire. Depuis des temps immémoriaux, les Eeyouch sont les gardiens de ces terres, de ces eaux et de ces glaces.

La mobilisation et la consultation se poursuivront avec les communautés autochtones et locales, les autres administrations et ministères fédéraux concernés, les intervenants et le public au cours des prochaines étapes vers la création de l'aire protégée. Une fois protégée, la nouvelle aire marine nationale de conservation contribuera également à hauteur de 0,45 % à l'objectif du gouvernement du Canada de protéger 30 % des terres et des eaux du pays d'ici à 2030.

« Les eaux et les îles de Wiinipaakw (baie James) ont joué un rôle essentiel dans le maintien du mode de vie des Cris (Eeeyouch) depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer que nous allons travailler en partenariat avec Parcs Canada pour créer l'aire protégée autochtone et l'aire marine nationale de conservation de Wiinipaakw, afin de contribuer à la conservation de cette partie précieuse de notre territoire pour les générations actuelles et futures. Grâce au leadership et à la collaboration des Cris, nous souhaitons créer de nouvelles occasions pour renforcer et améliorer nos activités traditionnelles dans la baie, créer des emplois durables pour nos jeunes, et mettre en avant et transmettre notre mode de vie au monde entier. »

Mandy Gull-Masty

Grande chef/présidente, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/gouvernement de la Nation crie

« La région marine d'Eeyou est riche d'une incroyable biodiversité et constitue un élément essentiel du mode de vie des Cris. La collaboration entre le gouvernement de la Nation crie et Parcs Canada pour lui accorder une protection officielle en tant qu'aire protégée autochtone et aire marine nationale de conservation garantira son bien-être à long terme pour les générations futures. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec le gouvernement de la Nation crie au cours des prochaines étapes de ce projet afin de sauvegarder cette incroyable région marine pour l'avenir, tout en contribuant à l'objectif ambitieux de notre gouvernement de protéger 30 % des régions marines du Canada d'ici 2030. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

En 2010, après la signature de l' Accord sur les revendications territoriales de la région marine d'Eeyou , le gouvernement de la Nation crie a proposé à Parcs Canada de collaborer à un projet dirigé par des Autochtones. Cela s'appuie sur des années de travail (le projet d'aire marine protégée Tawich) déjà accompli par la Nation crie de Wemindji et des chercheurs pour étendre le réseau des aires protégées terrestres en mer.

, le gouvernement de la Nation crie a proposé à Parcs Canada de collaborer à un projet dirigé par des Autochtones. Cela s'appuie sur des années de travail (le projet d'aire marine protégée Tawich) déjà accompli par la Nation crie de et des chercheurs pour étendre le réseau des aires protégées terrestres en mer. En mai 2019, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)/gouvernement de la Nation crie a officialisé cette collaboration en signant un protocole d'entente avec Parcs Canada. Le protocole d'entente a lancé une étude de faisabilité pour explorer la création d'une aire marine nationale de conservation, définissant les conditions sous lesquelles elle pourrait être établie. Il a également créé un comité directeur, composé de deux représentants du gouvernement de la Nation crie et de deux représentants de Parcs Canada, chargé de guider le processus d'étude de la faisabilité et de préparer un rapport d'évaluation de la faisabilité.

Le comité directeur a compilé et résumé les données écologiques et environnementales existantes afin de mettre en évidence les zones riches en biodiversité au sein de la zone d'étude définie dans le protocole d'entente de 2019. Le comité a mené des activités de mobilisation avec les cinq Premières Nations cries côtières ( Waskaganish , Eastmain , Wemindji , Chisasibi et Whapmagoostui), avec des entités cries et avec des intervenants. Au cours de ces séances, le comité a recueilli des renseignements sur les intérêts, les préoccupations et les idées des Cris concernant les occasions potentielles associées à une aire marine nationale de conservation.

, , , et Whapmagoostui), avec des entités cries et avec des intervenants. Au cours de ces séances, le comité a recueilli des renseignements sur les intérêts, les préoccupations et les idées des Cris concernant les occasions potentielles associées à une aire marine nationale de conservation. Le gouvernement du Canada s'est engagé dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones et de renouvellement des relations avec ces derniers sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat.

