Le gouvernement continue à investir dans des projets pilotes liés à la solution de ressources humaines et de paye de la prochaine génération

OTTAWA, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Les employés dévoués de la fonction publique du Canada doivent être payés avec exactitude et à temps, et le gouvernement du Canada est déterminé à redresser la situation pour ses fonctionnaires.

Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il investira 117 millions de dollars pour l'élaboration conjointe et la réalisation de projets pilotes liés à la solution de ressources humaines et de paye de prochaine génération. Dans le cadre de ces projets pilotes, des solutions potentielles seront mise à l'essai pour déterminer leur applicabilité en fonction des complexités réelles des systèmes de ressources humaines et de paye du gouvernement fédéral. Cet investissement vient concrétiser l'engagement que le gouvernement a pris dans le budget de 2019 de chercher à remplacer le système de paye Phénix par un système qui permettra de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la fonction publique de classe mondiale du Canada.

En juin, au terme d'un processus d'approvisionnement souple et novateur, le gouvernement a annoncé qu'il avait choisi Ceridian, SAP et Workday comme fournisseurs qualifiés pour réaliser la solution de prochaine génération. Ces fournisseurs continueront de travailler avec le gouvernement pour établir les prochaines étapes en vue du remplacement de Phénix.

Le gouvernement continue à axer cette initiative sur les besoins des fonctionnaires, et continuera à consulter les gens de manière ouverte et transparente afin de faire en sorte que la nouvelle solution puisse répondre le plus tôt possible aux besoins d'une fonction publique moderne et de ses employés.

« Le Canada a une fonction publique de classe mondiale, et alors que nous continuons à travailler sur la solution de RH et de paye de la prochaine génération, nous devons tenir compte des leçons du passé. Nous sommes déterminés à investir les ressources nécessaires pour bâtir une solution de ressources humaines et de paye moderne et conviviale, parce que c'est exactement ce que nos fonctionnaires méritent. »

- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

