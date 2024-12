OTTAWA, ON, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et l'Union of Canadian Correctional Officers-Syndicat des agents correctionnels du Canada-Confédération des Syndicats Nationaux (UCCO-SACC-CSN) ont conclu une entente de principe avec le groupe Services correctionnels. Une fois ratifiée, la convention collective renouvelée d'une durée de 4 ans s'appliquera à environ 7 000 fonctionnaires, et expirera le 31 mai 2026.

L'entente de principe comprend des augmentations salariales et d'autres avantages sociaux pour les fonctionnaires. Par respect pour le processus de ratification en cours, le gouvernement ne communiquera pas les détails de l'entente de principe pour le moment.

Si l'entente de principe est ratifiée par les membres, le gouvernement aura conclu des ententes avec 23 unités de négociation couvrant plus de 99 % du noyau de la fonction publique fédérale.

Citation

« Les fonctionnaires du groupe des Services correctionnels travaillent fort tous les jours, et nous avons travaillé fort avec eux à la table de négociation pour nous assurer d'atteindre un résultat positif. Cet entente de principe démontre que les meilleurs ententes sont toujours conclues à la table des négociations ».

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

Faits en bref

Les 7 000 fonctionnaires du groupe Services correctionnels travaillent à Service correctionnel Canada. Ces personnes s'occupent principalement de ce qui suit :

la garde, le contrôle et l'influence des personnes détenues dans les établissements de Service correctionnel du Canada à travers le pays;

à travers le pays; la garde et le contrôle des personnes détenues dans les centres de surveillance et les établissements de détention fédéraux;

la formation du personnel chargé du travail de garde et de correction aux collèges du personnel et aux établissements de Service correctionnel du Canada .

