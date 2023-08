SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QC, le 30 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis (Québec), a annoncé, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, un investissement pouvant atteindre 5,3 millions de dollars dans BioFuelNet (BFN) Canada dans le cadre du volet Grappes du programme Agri-science, qui fait partie du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

La grappe de la biomasse a pour objectif de contribuer à l'expansion et à la dynamisation de la bioéconomie canadienne par la mise en place de chaînes d'approvisionnement en biomasse et la mise au point de technologies de pointe pour produire de la biomasse et des produits agricoles à valeur ajoutée.

BFN a pour objectif de renforcer le secteur agricole canadien en augmentant la production de biomasse, en mettant au point des technologies de conversion de pointe, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en créant des possibilités pour la séquestration du carbone. Pour atteindre cet objectif, la grappe a proposé des activités de recherche sous trois thèmes : production de biomasse, chaînes d'approvisionnement en matières premières de biomasse, et utilisation de la biomasse. Les activités de recherche comprennent la croissance des cultures de biomasse sur les terres marginales, la mise au point de biostimulants microbiens et diverses technologies de conversion.

La grappe se compose d'activités de recherche axées sur les domaines prioritaires du programme Agri-science, soit les changements climatiques et l'environnement, la croissance et le développement économiques ainsi que la résilience du secteur et les changements sociétaux. Les résultats visent à aider le Canada à atteindre les cibles de son Plan de réduction des émissions pour 2030, et la carboneutralité d'ici 2050.

« L'agriculture peut non seulement nourrir le monde, mais aussi être une source de matières, de produits chimiques et d'énergie renouvelables d'origine biologique. Nous nous engageons à faire en sorte que le secteur dispose des outils dont il a besoin pour réduire son empreinte carbone et continuer d'améliorer la durabilité. En investissant dans la bioéconomie de notre pays, le gouvernement maintient la compétitivité de l'industrie tout en soutenant les initiatives écologiques. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« BioFuelNet Canada est un chef de file pour ce qui est de soutenir la transition vers une économie verte visant à lutter contre les changements climatiques. Les travaux de recherche et de développement de la grappe Biomasse ont renforcé l'industrie de la biomasse au Canada, au moment où notre gouvernement adopte le Règlement sur les combustibles propres pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Une industrie de la biomasse innovante et compétitive est essentielle pour assurer une mise en œuvre rentable du Règlement. »

- Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis

« Au cours de ce prochain cycle de soutien d'une durée de 5 ans, BioFuelNet Canada allouera des fonds aux principaux laboratoires du pays et coordonnera leurs efforts, tout cela en vue de mener des recherches et de transférer les connaissances et les technologies connexes pour stimuler la croissance de la bioéconomie canadienne, en utilisant et en gérant la biomasse des cultures. Cette grappe s'emploiera à maximiser le rôle de l'agriculture dans le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. »

- Donald Smith, PDG, BioFuelNet Canada

Faits en bref



En 2015, la quantité totale de biomasse fournie aux producteurs canadiens de bioproduits industriels était d'environ 22 millions de tonnes métriques, près de 57 % de cette quantité provenant du secteur forestier et environ 43 % provenant du secteur agricole (Statistique Canada).

La majeure partie de la biomasse agricole provenait des céréales et des oléagineux (92 %). Le reste provenait des sous-produits de la transformation alimentaire, de l'abattage et de l'équarrissage (7 %) ainsi que des résidus de grandes cultures (1 %).

Les recettes tirées des bioproduits industriels canadiens en 2015 sont estimées à 4,27 milliards de dollars, 63 % de ces recettes provenant des biocarburants liquides et 37 %, des autres bioproduits, notamment la bioénergie, les produits chimiques organiques, les matériaux et les composites.

Le programme Agri-science, dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable, vise à accélérer l'innovation, au moyen du financement et du soutien d'activités scientifiques de précommercialisation et de la recherche au bénéfice du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Le volet Grappes du programme Agri-science soutient les projets qui ont comme objectif de consulter l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire par l'intermédiaire de partenariats, et d'aborder les thèmes nationaux prioritaires et les questions horizontales.



La période de réception des demandes est terminée.

BioFuelNet Canada est une organisation sans but lucratif dont le mandat est d'élargir la bioéconomie du Canada par l'établissement et l'intégration d'un réseau national de recherche.

