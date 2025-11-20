BEIJING, 20 novembre 2025 /CNW/ - L'Université Tsinghua a accueilli le Forum sur la gouvernance moderne 2025 le 16 novembre, réunissant des universitaires, des décideurs politiques et des praticiens pour des discussions approfondies sur la « gouvernance mondiale et publique à l'ère de la transformation ». L'événement a été soutenu par la Société chinoise d'administration publique et organisé par la Tsinghua University School of Public Policy and Management (SPPM).

Guo Yong, secrétaire adjoint du comité de l'Université de Tsinghua du PCC, a lancé le forum et a déclaré qu'au milieu des transformations profondes qui se déroulent dans le monde, les universités devraient assumer la mission historique de faire progresser la recherche et la pratique dans la gouvernance publique mondiale, tout en stimulant l'innovation systémique dans le système de gouvernance mondial. Au cours des dernières années, l'Université Tsinghua s'est engagée à construire un système de connaissances indépendant dans l'administration publique chinoise, apportant ainsi la sagesse chinoise à la gouvernance publique mondiale.

Li Baorong, président de la Société chinoise d'administration publique, a également pris la parole lors de la cérémonie. Il a souligné que la formulation et la mise en œuvre de plans quinquennaux sont une caractéristique de la gouvernance du PCC. La formulation d'hypothèses scientifiques et la mise en œuvre efficace de ces plans ont bénéficié de la détermination stratégique, des ajustements institutionnels et de l'établissement d'un consensus dans l'ensemble de la société. Il a aussi salué des recherches plus approfondies et des contributions universitaires plus importantes pour faire progresser le parcours de modernisation de la Chine.

La séance principale mettait en vedette trois conférenciers de renom. Zhu Yunlai, ancien président et chef de la direction de China International Capital Corporation Limited, a examiné les défis liés au vieillissement dans le monde du point de vue économique et actuariel. Barry Naughton, professeur et président de So Kwan Lok, de la Chinese International Affairs School of Global Policy and Strategy à l'Université de la Californie à San Diego, a analysé la dynamique de la gouvernance mondiale dans un monde de plus en plus bipolaire. Luis Vassy, président de Sciences Po, a partagé son point de vue sur la façon de former de futurs dirigeants dotés d'une expertise spécialisée et de perspectives interdisciplinaires.

Quatre forums parallèles ont suivi, organisés autour des thèmes « Changements géopolitiques et gouvernance de l'économie mondiale », « Transformation numérique de la gouvernance et équité numérique mondiale », « Fluctuation socioéconomique et gouvernance de la résilience sociale » et « Mouvement global et restructuration de la gouvernance mondiale ».

