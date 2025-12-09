BEIJING, le 9 déc. 2025 /CNW/ - L'édition 2025 de la Global MOOC and Online Education Conference, dont le thème était « Breaking Boundaries and Reshaping Futures: Open and Intelligent Global Education », a eu lieu à l'Université autonome nationale du Mexique (UNAM) du 2 au 4 décembre. Li Luming, président de l'Université Tsinghua et président du conseil d'administration de la Global MOOC and Online Education Alliance, Patricia Dávila Aranda, secrétaire générale de l'UNAM, et Asha Kanwar, présidente du conseil d'administration de l'IITE de l'UNESCO, ont pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, a prononcé un discours vidéo.

Le président Li Luming a accueilli chaleureusement les invités de marque présents à la conférence et leur a exprimé sa gratitude. Il a passé en revue le travail de l'Alliance au cours de la dernière année dans quatre domaines clés : la qualité, l'équité, la communauté et la sagesse, et a annoncé l'inclusion officielle de l'Université nationale du Vietnam, à Hanoï, et de l'Université fédérale de Rio De Janeiro, en tant que nouveaux membres de la Global MOOC and Online Education Alliance. Il a fourni une analyse approfondie des voies pratiques pour les universités à l'ère de l'IA afin d'éliminer les obstacles disciplinaires, de surmonter les contraintes temporelles et spatiales et de redéfinir les rôles institutionnels. Il a présenté les découvertes de l'Université Tsinghua dans la création d'un modèle d'éducation « natif de l'IA » et l'avancement de la transformation des paradigmes de l'éducation. De plus, il a appelé les universités du monde entier à unir leurs forces pour tirer parti des technologies intelligentes afin de transcender les limites du temps, de l'espace, des disciplines et des rôles traditionnels des enseignants et des étudiants, formant ainsi ensemble un écosystème d'apprentissage futur plus inclusif et plus résilient.

Stefania Giannini a salué l'Alliance pour avoir fait progresser l'équité et l'inclusion en matière d'éducation à l'échelle mondiale, réclamant une coopération internationale pour garantir des avantages transformateurs pour tous les apprenants.

Patricia Dávila Aranda a exhorté les universités à profiter de la conférence pour construire conjointement un écosystème d'éducation plus inclusif, intelligent et axé sur l'humain.

Li Luming, Patricia Dávila Aranda, Asha Kanwar et Anabel de la Rosa Gómez, coordonnateur de la coordination de l'Open University and Digital Education of National Autonomous University of Mexico, ont publié conjointement le Report on the Digital Development of Global Higher Education (2025) et The Digital Development Index of Gobal Higher Education (2025).

La « Déclaration de Mexico » a été publiée lors de la conférence, introduisant le concept de « cours en ligne ouvert à tous intelligents » pour la première fois à l'échelle mondiale, et a lancé une série de cours en ligne ouvert à tous intelligents, y compris la thermodynamique du génie chimique à l'Université Tsinghua.

La réunion du conseil d'administration de la Global MOOC and Online Education Alliance a eu lieu simultanément. Peng Gang, vice-président de l'Université Tsinghua et président du comité exécutif de la Global MOOC and Online Education Alliance, a participé à la réunion et a prononcé un discours. Il a été déterminé que l'Université nationale du Vietnam, à Hanoï, accueillera conjointement l'édition 2026 de la Global MOOC and Online Education Conference.

L'édition 2025 de la Global MOOC and Online Education Conference a réuni plus de 180 représentants de 76 universités, plateformes en ligne, organisations internationales et agences gouvernementales de 34 pays et régions.

