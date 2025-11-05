BEIJING, 5 novembre 2025 /CNW/ - Le 5e Forum mondial de la santé s'est tenu à Beijing le 1er novembre, rassemblant près de 400 experts, universitaires et représentants de 22 pays et régions afin d'explorer de nouvelles voies pour la gouvernance de la santé mondiale avec pour thème « Changements climatiques et santé : Responsabilité, gouvernance et un avenir commun pour l'humanité. »

Dans son discours d'ouverture, Ban Ki-moon, président du Forum de Boao pour l'Asie et ancien secrétaire général des Nations Unies, a souligné que les changements climatiques représentent l'un des défis de santé publique les plus urgents de notre époque et a appelé la communauté internationale à faire des mesures pour le climat une priorité mondiale.

Li Luming, président de l'Université de Tsinghua, a déclaré qu'il était impatient de travailler avec tous les secteurs de la société pour cultiver les talents, renforcer l'innovation scientifique et technologique, approfondir la coopération internationale, et préserver conjointement un avenir meilleur pour la santé humaine et le développement durable.

Shen Hongbing, vice-ministre de la Commission nationale de la santé et directeur de l'Administration nationale du contrôle et de la prévention des maladies, a souligné les efforts continus de la Chine pour promouvoir un cadre intégré « atténuation-adaptation-résilience », tandis que Xiong Shaoyuan, administrateur adjoint de l'Administration météorologique de Chine, a décrit la façon dont l'optimisation des services d'alerte précoce et de la coordination intersectorielle améliorent la capacité du pays en matière de gouvernance de la santé et climatique.

Saia Ma'u Piukala, directeur régional du bureau Asie-Pacifique de l'Organisation mondiale de la santé, a répété que « le climat est synonyme de santé », soulignant le besoin essentiel de réponses immédiates et coordonnées. Amakobe Sande, représentante de l'UNICEF en Chine, a exhorté les pays à renforcer les systèmes de santé publique résilients sur le plan climatique pour protéger la survie et le développement des enfants.

Margaret Chan, doyenne fondatrice de l'École de santé publique Vanke de l'Université de Tsinghua et ancienne directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, a affirmé que l'École de santé publique Vanke continuera d'appuyer la prise de décisions étayée par la recherche scientifique, de cultiver le leadership grâce à une éducation novatrice, et de recueillir la sagesse mondiale grâce à une coopération ouverte.

Le forum comprend trois séances plénières et un forum de la jeunesse, qui abordent des sujets comme la gouvernance mondiale de la santé à l'ère des changements climatiques, les preuves scientifiques et l'évaluation des risques, la coopération et l'innovation en matière d'éducation, ainsi que l'action axée sur la jeunesse et le climat.

Lancé par l'Université de Tsinghua en 2021, le Forum mondial de la santé vise à faciliter le dialogue, à favoriser les échanges universitaires et à renforcer la constitution de capacités en matière de gouvernance de la santé. Le forum s'inscrit dans le cadre de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et fait progresser la vision commune afin de bâtir une communauté mondiale de la santé pour tous.

SOURCE Tsinghua University

