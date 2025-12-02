BEIJING, le 2 déc. 2025 /CNW/ - L'Université Tsinghua a récemment publié les « Principes directeurs de l'Université Tsinghua pour l'application de l'intelligence artificielle dans l'éducation » (les principes directeurs), le premier cadre complet à l'échelle de l'institution qui établit des systèmes systématiques, des directives et des normes à plusieurs niveaux pour l'utilisation de l'IA sur son campus.

Comme l'intelligence artificielle générative devient de plus en plus répandue dans les salles de classe et les laboratoires, les étudiants se tournent vers l'IA pour soutenir l'apprentissage et faire un remue-méninges de nouvelles idées, même si les préoccupations augmentent en raison de la stagnation mentale et de la dépendance à la technologie. Les membres du corps professoral explorent de nouvelles façons d'intégrer l'IA dans l'enseignement tout en répondant aux questions d'éthique et d'utilisation appropriée. Les principes directeurs sont divisés en trois sections, à savoir les dispositions générales, l'enseignement et l'apprentissage, et les thèses, les mémoires et les réalisations pratiques. Ensemble, ils fournissent un cadre de haut niveau avec des lignes directrices détaillées fondées sur des scénarios portant sur des aspects clés de l'enseignement et de la recherche universitaire.

Wang Shuaiguo, directeur du centre Online Education Center et principal rédacteur du document, a déclaré que les principes directeurs réservent également beaucoup d'espace pour le développement futur. Au-delà des scénarios d'enseignement et de recherche actuels, le cadre est conçu pour soutenir les extensions futures dans la recherche universitaire, les services administratifs et d'autres applications émergentes.

« Nous espérons que cela ne deviendra pas un document qui limite l'innovation. Il devrait s'agir d'un système vivant, un système qui continue de croître à mesure que la technologie évolue », a déclaré M. Wang.

La section des dispositions générales décrit l'approche proactive, mais prudente, de l'Université Tsinghua en matière d'intelligence artificielle et énonce cinq principes fondamentaux, à savoir la responsabilité, la conformité et l'intégrité, la sécurité des données, la prudence et la pensée critique, ainsi que l'équité et l'inclusion. Ces principes soulignent que l'IA devrait demeurer un outil auxiliaire, les enseignants et les élèves représentant les principaux moteurs d'enseignement et d'apprentissage. Le cadre exige une divulgation appropriée de l'utilisation de l'IA, interdit les inconduites universitaires et interdit l'utilisation de données sensibles ou non autorisées dans la formation ou l'exploitation de modèles d'IA. Il appelle également à la vigilance contre les erreurs générées par l'IA et à une vérification multisources pour éviter la complaisance cognitive, issue d'une confiance exagérée en la technologie. Les lignes directrices soulignent également la nécessité de s'attaquer aux biais algorithmiques et au fossé numérique, en veillant à ce que le développement et l'application de l'IA servent le bien public.

La section Enseignement et apprentissage conseille aux instructeurs de définir la façon dont l'intelligence artificielle devrait être utilisée en fonction des objectifs de chaque cours, d'expliquer les principes directeurs aux étudiants au début du semestre et d'assumer la responsabilité de tout matériel pédagogique généré par l'IA. Les lignes directrices encouragent également le corps professoral à aider les étudiants à acquérir une compréhension critique et équilibrée de l'IA. Les étudiants sont autorisés à utiliser l'IA comme outil d'apprentissage dans les limites du cours, mais il est strictement interdit de copier ou de paraphraser mécaniquement du texte, du code ou d'autres contenus générés par l'IA pour les projets universitaires.

Pour les étudiants diplômés, la section Thèses, dissertations et réalisations pratiques souligne que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer la formation scolaire ou le travail intellectuel indépendant exigé des étudiants. L'utilisation de l'IA pour l'écriture fantôme, le plagiat, la fabrication ou toute autre forme d'inconduite est strictement interdite. Les superviseurs doivent fournir des conseils clairs sur l'utilisation appropriée de l'IA et assurer une surveillance tout au long du processus de recherche afin de maintenir l'intégrité universitaire et de s'assurer que le travail des étudiants est original.

Conçus pour permettre l'innovation plutôt que pour la restreindre, les principes directeurs de l'Université Tsinghua reflètent son étude approfondie du rôle croissant de l'IA dans l'éducation et ses efforts pour établir un consensus universitaire commun. Des outils émergents comme les cours alimentés par l'IA, les moteurs de connaissances, les instructeurs d'agents et les guides destinés aux étudiants (ou « campus companions ») ont soulevé de nouvelles questions sur l'éthique, la responsabilité et la paternité dans l'enseignement et la recherche. À l'été 2024, l'Université a commencé à rédiger les principes directeurs grâce à la collaboration entre les départements universitaires et administratifs, dans le but d'équilibrer l'ouverture aux progrès technologiques par une surveillance attentive et une utilisation responsable.

La publication des principes directeurs marque une nouvelle phase dans l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'éducation à l'Université Tsinghua, passant des progrès technologiques au soutien institutionnel. L'effort s'appuie sur des années de travail systématique dans l'enseignement axé sur l'IA. À l'avenir, l'Université Tsinghua prévoit de promouvoir les principes grâce à sa plateforme d'alphabétisation par l'IA, à ses ateliers avec les professeurs et à son dialogue interdisciplinaire. L'Université vise à guider sa communauté vers une utilisation responsable et éclairée de l'IA, à favoriser un écosystème durable pour l'innovation éducative et à préparer la prochaine génération à exploiter et à innover avec des technologies intelligentes.

