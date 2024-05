Le Forum mondial sur les chaînes d'approvisionnement de la CNUCED à la Barbade publie son rapport sur la chaîne d'approvisionnement mondiale

L'important événement souligne les progrès novateurs en matière de gestion des chaînes d'approvisionnement et de coopération internationale

BRIDGETOWN, Barbade, 27 mai 2024 /CNW/ - Le rapport sur la promotion des chaînes d'approvisionnement mondiales (le « rapport ») a été officiellement publié à Bridgetown, à la Barbade, récemment, lors d'une séance clé du premier Forum mondial sur les chaînes d'approvisionnement, la conférence promotionnelle de la deuxième exposition internationale sur la chaîne d'approvisionnement chinoise (CISCE). Le forum est un effort de collaboration entre la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le gouvernement de la Barbade, organisé par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT).

Rédigé par le Conseil chinois pour le développement du commerce international, le rapport fournit une approche approfondie pour évaluer quantitativement le mouvement des chaînes d'approvisionnement mondiales vers la régionalisation, la diversification, la numérisation et l'écologisation d'un point de vue mondial, établissant un nouveau modèle d'analyse pour promouvoir la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'événement comprenait des discours de Ren Hongbin, président du CCPIT, de Shamika N. Sirimanne, directrice de la division de la technologie et de la logistique de la CNUCED, et de Yan Xiusheng, ambassadeur de la Chine à la Barbade. Plus de 100 cadres supérieurs de multinationales et d'associations commerciales du monde entier ont aussi participé à l'événement.

M. Ren a souligné le rôle indispensable que jouent les chaînes d'approvisionnement et les chaînes industrielles mondiales robustes et résilientes pour soutenir la vitalité économique mondiale, soulignant que le renforcement de la coopération internationale en matière de chaîne d'approvisionnement est non seulement bénéfique, mais essentiel, compte tenu du climat économique mondial actuel.

Il a expliqué que la décision de la Chine d'accueillir la CISCE est une réponse opportune aux défis actuels, visant à favoriser un environnement propice au dialogue ouvert, à des partenariats plus solides et au développement collectif. De plus, M. Ren a souligné l'engagement continu de la Chine à faciliter la participation d'organisations régionales comme l'Union africaine, la Ligue arabe, ainsi que les organisations et les entreprises des États et des îles des Caraïbes dans le Pacifique Sud.

Dans son allocution, madame Sirimanne a salué le leadership de la Chine dans l'organisation du CISCE et la publication du rapport mondial sur la promotion des chaînes d'approvisionnement, notant que les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement mondiale demeurent préoccupants.

Yan Xiusheng a souligné le rôle crucial de la CISCE en tant que lieu de premier plan pour faire progresser la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les entreprises chinoises et barbadiennes.

La deuxième édition de la CISCE, prévue du 26 au 30 novembre à Beijing, suscite un vif intérêt de la part des entreprises internationales qui souhaitent participer à cet événement important, grâce à ses efforts de recrutement et de promotion des investissements qui progressent bien.

