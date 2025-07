PÉKIN, 25 juillet 2025 /CNW/ - La conférence sur la mise en relation de la chaîne industrielle des robots humanoïdes du Hubei s'est tenue lors du 3e Salon international de la chaîne d'approvisionnement en Chine (CISCE) à Pékin, sur le thème Soutenir les innovations de pointe, favoriser l'émergence de nouvelles forces productives de qualité.

Le kiosque commun des entreprises de robotique humanoïde du Hubei lors du 3e CISCE à Pékin. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

L'événement a réuni plus de 400 participants, dont des ambassadeurs, des experts, des leaders industriels et des dirigeants financiers. Au programme : discours, promotion de projets et signature d'accords de coopération. Il a mis en avant les atouts de la province du Hubei dans le domaine de la robotique humanoïde et favorisé la collaboration mondiale au sein de l'industrie.

Yu Jianlong, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a souligné la situation stratégique de la province du Hubei, ses riches ressources scientifiques et technologiques, son écosystème innovant et son ouverture. Il a également souligné les progrès rapides réalisés par la province dans le domaine de la robotique humanoïde, notamment dans la fabrication intelligente, la R&D de composants essentiels, les scénarios d'application et le développement d'un écosystème.

« Lors du CISCE de cette année, le Hubei a inauguré une zone d'exposition consacrée à la robotique humanoïde, où 22 entreprises ont présenté plus de 80 produits, dont 20 robots humanoïdes entièrement intégrés, mettant en avant l'écosystème complet de l'industrie robotique de la province », a déclaré M. Yu.

Il a ajouté que le CCPIT renforcerait son réseau de services et ses partenariats internationaux afin d'aider le Hubei à créer des plateformes de coopération internationale et à faire de son industrie de la robotique humanoïde une marque de premier plan.

Hu Zhonghai, directeur du CCPIT Hubei, a qualifié la robotique humanoïde de moteur clé de l'innovation technologique et de la modernisation industrielle. Il a souligné les avantages de la province du Hubei sur le plan géographique, industriel et politique, qui compte 325 entreprises du classement Fortune Global 500, et a présenté sa feuille de route en matière de robotique pour les étapes importantes à franchir dans un, trois et cinq ans.

Zhao Xingwei, représentant légal de JCBot et professeur à l'HUST, a indiqué que JCBot avait industrialisé ses technologies avec le soutien des académiciens de l'HUST. Ses produits sont utilisés dans plus de 10 domaines, notamment la production industrielle, le tourisme, la lutte contre les incendies et l'entreposage. Il s'est engagé à renforcer la R&D pour des applications à plus forte valeur ajoutée et la modernisation industrielle.

Lors du lancement du produit, Lou Kaiqi, directeur général adjoint de Hubei Optics Valley Dongzhi Embodied Intelligence Technology Co. Ltd., a présenté le nouveau robot humanoïde de la société. Déjà utilisé dans des domaines tels que le guidage dans les expositions, la vente au détail, l'accueil et les spectacles, ce robot devrait être étendu aux services gouvernementaux, aux opérations industrielles, aux soins aux personnes âgées, etc.

Lors de la conférence de mise en relation, l'Alliance de l'industrie robotique humanoïde du Hubei a signé des accords stratégiques avec trois partenaires : l'Association de l'industrie robotique du Zhejiang, le Centre d'innovation en robotique humanoïde et l'Alliance spécialisée en robotique Zhongguancun Rongzhi. Cette collaboration portera sur la R&D, l'expansion du marché et l'échange de talents, dans le but de bâtir un écosystème robotique plus solide grâce au partage des ressources et à la complémentarité des forces.

