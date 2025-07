L'événement donne de l'élan à une coopération internationale plus étroite en matière de chaîne d'approvisionnement

BEIJING, 22 juillet 2025 /CNW/ - La troisième édition de la China International Supply Chain Expo (CISCE) s'est terminée à Beijing après cinq jours. Sur le thème Connecter le monde pour un avenir commun, l'événement a démontré l'engagement continu de la Chine pour élargir l'accès et renforcer la collaboration internationale en matière de chaînes industrielles et de chaînes d'approvisionnement mondiales.

Depuis son lancement, la CISCE n'a cessé d'élargir son empreinte mondiale et l'engagement de ses intervenants. L'édition de cette année a accueilli 651 entreprises de Chine et de 74 d'autres pays et régions; la proportion d'exposants internationaux ayant atteint son record avec 35 %. Parmi eux, les entreprises américaines se sont démarquées comme représentant la part la plus importante de participants internationaux, à savoir une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Plus de 65 % des exposants étaient des entreprises du Fortune Global 500 ou des chefs de file reconnus de l'industrie, dont Apple, Tesla et NVIDIA. Jensen Huang, chef de la direction de NVIDIA, y a assisté pendant trois jours consécutifs, et a qualifié la chaîne d'approvisionnement chinoise de « miracle ».

La troisième édition de la CISCE a été l'occasion de dévoiler 152 nouveaux produits, technologies et services, soit 67 % de plus que lors de l'édition précédente. Parmi ceux-ci, 55 ont été lancés lors de l'événement de lancement mondial de la CISCE. Les exposants ont collaboré avec plus de 42 000 entreprises en amont et en aval. Les données préliminaires indiquent que plus de 6 000 ententes et intentions de partenariat ont été officialisées pendant l'exposition.

À l'avenir, l'Alliance des exposants chinois et étrangers s'associera à la Chambre de commerce international de Chine et à ses comités industriels pour offrir un soutien continu aux entreprises nationales et internationales, dans le but d'élaborer un modèle d'engagement continu autour du programme de la CISCE.

La CISCE a également lancé un modèle pour une « exposition zéro carbone », démontrant son leadership en matière de pratiques d'événements durables. L'ensemble du site fonctionnait avec 100 % d'électricité renouvelable, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone à hauteur de plus de 1 100 tonnes. L'initiative reflète l'engagement de la CISCE à servir de modèle pour des rassemblements industriels respectueux de l'environnement, carboneutres et sans plastique. Les participants chinois et internationaux ont présenté des projets d'usines phares durables, offrant des solutions pratiques alignées sur la CISCE pour faire progresser la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Désormais reconnue comme un forum clé dans le paysage de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la CISCE continue de susciter un intérêt croissant. Le dernier jour, 102 entreprises et organisations ont signé des ententes pour participer à la prochaine édition -- soit une augmentation de 50 % des inscriptions sur place d'une année à l'autre.

Le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) a également affirmé son engagement continu à fournir une plateforme fiable, efficace et transparente pour les entreprises mondiales et la collaboration en matière de chaîne d'approvisionnement.

