PÉKIN, 25 juillet 2025 /CNW/ - Le troisième Salon international de la chaîne d'approvisionnement en Chine (CISCE) s'est tenu du 16 au 20 juillet à Pékin. C'est une plateforme de premier plan pour la communication et la coopération mondiales dans le domaine du développement de la chaîne d'approvisionnement. Le nombre d'exposants américains a augmenté de 15 % par rapport à l'année dernière, confirmant ainsi leur position de groupe international le plus important.

Michael Hart, président de l'AmCham China, a salué le rôle du CISCE dans la promotion de la collaboration et de l'innovation au-delà des frontières. « Le salon de la chaîne d'approvisionnement a fourni une plateforme fantastique pour la communication et la coopération, a déclaré M. Hart. Je suis heureux d'annoncer que le nombre d'exposants américains a considérablement augmenté cette année, et que 60 % d'entre eux sont des entreprises du classement Fortune Global 500. De plus, nous sommes ravis d'accueillir NVIDIA, un leader américain dans le domaine de la technologie, qui participe pour la première fois au CISCE. »

Yu Jianlong, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a souligné l'importance de cet événement pour le renforcement des relations économiques bilatérales. Les relations entre la Chine et les États-Unis reposent sur les liens entre les peuples, a commenté M. Yu. À ce moment critique, les entreprises chinoises et américaines prennent des mesures concrètes pour renforcer la coopération en matière de chaîne d'approvisionnement, afin de garantir des chaînes d'approvisionnement mondiales stables et sans entraves. »

Cette année marque également la première participation de l'AmCham China au CISCE avec son propre stand d'exposition, où elle travaille aux côtés de ses entreprises membres pour présenter des solutions innovantes et favoriser les partenariats. M. Hart a mis l'accent sur le programme « 2025 Navigator » de l'AmCham China, lancé lors du salon de l'année dernière, qui vise à développer le leadership et la collaboration en matière de chaîne d'approvisionnement avec les pôles chinois.

Le rôle du Shandong dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement

M. Hart a également souligné le rôle clé de la province du Shandong dans la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Depuis le premier investissement américain dans le Shandong en 1986, près de 1 000 entreprises américaines ont investi dans la province, qui est devenue un partenaire majeur dans le commerce bilatéral.

« Le Shandong est l'une des provinces les plus dynamiques de Chine, excellant dans les domaines de la fabrication, de l'agriculture, de la logistique portuaire et des nouvelles énergies », a expliqué M. Hart. Son écosystème industriel solide, ses infrastructures efficaces et sa main-d'œuvre qualifiée ont incité de nombreuses entreprises membres de l'AmCham China à y établir des bases de production et des centres régionaux.

Le CISCE continue de servir de plateforme essentielle pour la coopération mondiale en matière de chaîne d'approvisionnement, offrant aux entreprises des occasions d'explorer de nouvelles collaborations et de stimuler la croissance économique. Le salon présente les dernières avancées en matière d'innovation dans la chaîne d'approvisionnement et favorise le renforcement des partenariats transfrontaliers.

