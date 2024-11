MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le forfait sans fil Canada-International de Vidéotron atteint un nouveau sommet avec l'ajout de 28 destinations internationales à sa zone de couverture! C'est maintenant plus de la moitié du globe, soit 100 destinations, qui est incluse dans cette offre de mobilité encore inégalée au Québec, conçue pour répondre aux besoins des voyageurs, qu'ils se trouvent au Canada ou à l'étranger. Fidèle à son habitude de dépasser les attentes de sa clientèle, en plus de ces ajouts, Vidéotron offre désormais son forfait Canada-International avec une capacité de 45 Go.

À partir d'aujourd'hui, en plus du Canada et des destinations précédemment incluses comme la France, l'Angleterre, le Mexique, la Chine, l'Inde et autres, les abonnés au forfait Canada-International peuvent maintenant profiter de leurs services en Afrique du Sud, en Équateur, en Indonésie, en Jordanie, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, au Pakistan, aux Philippines, au Sri Lanka et encore plus. Garder l'esprit tranquille en voyage outre-mer n'aura jamais été aussi facile, grâce à Vidéotron!

Les clients qui sont déjà abonnés au forfait Canada-International bénéficieront des nouveaux ajouts de destinations sans aucuns frais supplémentaires. Tous les détails sont disponibles ici.

Rappelons que le forfait Canada-International bénéficie de la promesse de prix à vie qui assure à la clientèle de Vidéotron que le tarif de base du forfait, avant tout rabais ou crédit, n'augmentera pas en cours d'abonnement.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est le quatrième fournisseur de services sans-fil solide et hautement concurrentiel au Canada avec, au 30 septembre 2024, 4 050 700 lignes du service de téléphonie mobile. Vidéotron est également un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile, et est aussi le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec. Au 30 septembre 2024, Vidéotron comptait 1 311 900 clients à son service de télédistribution, 1 734 300 clients abonnés à ses services Internet et 627 500 à son service de téléphonie filaire. Finalement, Vidéotron a remporté le très convoité titre d'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 18e fois depuis 2006, selon l'étude Réputation 2024 de Léger.

