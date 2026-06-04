MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er avril 2026, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 52e ronde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 1,5 millions $.

De ce montant, 390 000 $ a été accordé à deux projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les producteurs de ces projets sont Productions Untamed 5 inc. et Happy Camper Média inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA inc. et Télé-Québec.

Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 128 798 $. Cinq projets de séries de fiction et un projet de série documentaire ont été sélectionnés et se partageront l'investissement du Fonds Québecor. Les producteurs de ces projets sont Trio Orange inc., Duo Productions inc., Attraction Images inc., Encore Télévision inc., Aetios Productions inc. et Les Productions Lustitia inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Bell Média inc., Groupe TVA inc., Corus Média inc. et TV5 Québec Canada.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 433 projets touchant 105 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et une centaine de plateformes et diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 112,5 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 19%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 19%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 13% et des émissions dramatiques à hauteur de 49%.

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 15,6 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de près de 19,5 millions $ et le FMC de 6,5 millions $, totalisant près de 26 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

Depuis juin 2020, le Fonds Québecor offre un financement spécifique pour favoriser l'actionnariat au féminin chez les partenaires ayant obtenu le soutien du Programme d'aide à l'exportation (PAEX). Écho Média inc. bénéficiera de cette bonification soutenant le transfert d'actions à son personnel clé féminin, d'une contribution de 80 000 $ pour cette ronde. Le montant accordé à ce jour, pour ce volet, totalise 880 000 $ pour huit entreprises et 21 nouvelles actionnaires.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Empathie - saison 2

Trio Orange inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

Dans cette saison 2, Suzanne se retrouve au cœur de drames intimes et de trajectoires fragiles où l'empathie devient un défi constant. Entre deuil, dépendance et quête de sens, patients et soignants tentent de se reconstruire dans un univers psychiatrique éprouvant.

Dernière seconde - saison 2

Duo Productions inc. et Attraction Images inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

Dans cette deuxième saison de Dernière seconde, Véronique et ses collègues affrontent un criminel d'un genre totalement différent : un terroriste qui utilise sciemment et avec une redoutable efficacité toute une panoplie d'armes chimiques pour frapper ici des individus très ciblés, là des victimes innocentes en grand nombre.

Bête Noire - saison 4

Encore Télévision inc.

- Télédiffuseur canadien : Corus Média inc.

Julia Rodriguez est portée disparue. Son mari Benjamin est inquiet. Elle devait aller dormir chez une amie, mais elle n'y est jamais allée.

Casse-Gueule - saison 2

Duo Productions inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

Le fiasco de la soirée de soft opening, et l'explosion du restaurant de Debbie Wang n'ont pas juste détruit le Casse- Gueule, mais la notoriété de notre trio. Clovis, Ben et Manon doivent donc repartir au bas de l'échelle.

Les Armes - saison 3

Aetios Productions inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

Trois mois après une entente fragile au Nord, Savard et Craig plongent dans une guerre clandestine contre un réseau lié à Wagner. Entre vengeance, tensions géopolitiques et opérations secrètes, alliances et vérités s'effritent dangereusement.

SÉRIE DOCUMENTAIRE

Saveurs précieuses - saison 2

Les Productions Lustitia inc.

- Télédiffuseur canadien : TV5 Québec Canada

Joyaux de la nature, ingrédients d'exception, artisans dévoués : Saveurs précieuses révèle les secrets des produits les plus précieux de la gastronomie mondiale. Des images somptueuses, des cheffes étoilées, et une urgence : ces trésors sont menacés par les changements climatiques.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de près de 4,5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 149,8 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le jeudi 1er octobre 2026, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Visitez fondsquebecor.ca pour davantage d'information.

SOURCE Fonds Québecor

Sources : Serge Thibaudeau, Président-directeur général, Fonds Québecor, [email protected]