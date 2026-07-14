LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS FINANCÉS PAR SES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À L'EXPORTATION

MONTRÉAL, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection de trois projets de son Programme d'aide la production cinématographique, ainsi que d'un modèle d'affaires de son Programme d'aide à l'exportation (PAEX).

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 19 mai 2026, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 32e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 578 200 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des trois projets choisis : Productions Avenida inc., Christal Films Productions inc., K.O. 24 inc., Amalga Créations Médias inc., Les films du Lac inc., Cinémaginaire inc., Les Films Opale inc., Immina Films et TVA Films.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 21 millions $ pour 123 projets, soit plus de 20 millions $ pour 109 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce au Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor et le Fonds des médias du Canada (FMC) soutiennent également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Pour cette 32e ronde, le Fonds Québecor investit une part de 150 000 $ et le FMC, une part de 150 000 $, pour un investissement global totalisant 300 000 $ dans le modèle d'affaires de l'entreprise suivante : Entourage Production TV inc. Une somme globale de près de 14,2 millions $ a été investie par le Fonds Québecor depuis sa création en mars 2014, dans 72 modèles d'affaires d'exportation avec 40 entreprises partenaires. Depuis 2017, le FMC s'est joint au Fonds Québecor, en investissant une somme de plus de 6,5 millions $, les deux partenaires ont ainsi investi une somme globale de plus de 20,7 millions $.

PROJETS FINANCÉS :

C'est moi le meilleur

Producteurs : Productions Avenida inc., Christal Films Productions inc. et K.O. 24 inc.

Distributeur : Les Films Opale inc.

Réalisé par Éric Tessier et scénarisé par Camille Trudel, C'est moi le meilleur raconte l'histoire de Maxime, un jeune prodige du soccer qui, pour la première fois, est confronté à des joueurs aussi talentueux que lui et qui ne sait plus qui il est s'il n'est pas le meilleur.

Tremblay-Brassard

Producteurs : Amalga Créations Médias inc et Les Films du lac inc.

Distributeur : Immina Films

En 1966, Michel Tremblay et André Brassard, deux jeunes dans la vingtaine, luttent pour présenter Les Belles-Sœurs au théâtre. Ce film, à la fois historique et comique, retrace leur combat pour offrir une représentation authentique et audacieuse des Québécois.

Santa Claude

Producteur : Cinémaginaire inc.

Distributeur : TVA Films

Claude Noël, avocat impitoyable et cynique, voit sa vie basculer lorsqu'une altercation publique devient virale. Condamné par un juge à effectuer des travaux communautaires comme Père Noël dans un centre commercial, il découvre un univers où la magie de Noël pourrait être bien réelle.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de près de 4,5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 150,5 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 19 janvier 2027, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse fondsquebecor.ca.

À propos du Fonds des médias du Canada

Soutenu par le gouvernement du Canada et les distributeurs canadiens de services par câble, satellite et IPTV, le Fonds des médias du Canada (FMC) est un organisme à but non lucratif qui investit dans les forces créatives et les entreprises d'ici qui racontent des histoires qui nous ressemblent et nous rassemblent. Nous finançons du contenu audiovisuel et numérique interactif qui renforce nos identités culturelles et rivalise avec ce qui se fait de mieux sur la scène internationale et sur toutes les plateformes. Avec les histoires au cœur de notre mission, nous ouvrons des voies vers les marchés domestiques et internationaux et promouvons un secteur des écrans plus résilient, inclusif et en constante croissance. Visitez le site Web pour en savoir plus.

SOURCE Fonds Québecor

Sources : Serge Thibaudeau, Président-directeur général, Fonds Québecor, [email protected]; Maxime Ruel, Chef principal, Communications, Fonds des médias du Canada, [email protected]