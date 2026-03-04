LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS FINANCÉS PAR SES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À L'EXPORTATION

MONTRÉAL, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection de trois projets de son Programme d'aide la production cinématographique, ainsi que de trois modèles d'affaires de son Programme d'aide à l'exportation (PAEX).

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 20 janvier 2026, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 31e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 635 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des trois projets choisis : Item 7 inc., Max Films inc., Lamalga Films inc. (Amalga Créations Médias inc. et Les films du Lac inc.), Les Films Opale inc., Studios h264 inc. et Immina Films.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant près de 20,5 millions $ pour 120 projets, soit près de 19,5 millions $ pour 106 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce au Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor et le Fonds des médias du Canada (FMC) soutiennent également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Pour cette 31e ronde, le Fonds Québecor investit une part de 400 000 $ et le FMC, une part de 500 000 $, pour un investissement global totalisant 900 000 $ dans les modèles d'affaires des entreprises suivantes : Duo Productions inc., PVP Distribution inc. et La Fête Content & Concept inc. Une somme globale de plus de 14 millions $ a été investie par le Fonds Québecor depuis sa création en mars 2014, dans 71 modèles d'affaires d'exportation avec 39 entreprises partenaires. Depuis 2017, le FMC s'est joint au Fonds Québecor, en investissant une somme de près de 6,4 millions $, les deux partenaires ont ainsi investi une somme globale de plus de 20,4 millions $.

Depuis juin 2020, le Fonds Québecor offre un financement spécifique pour favoriser l'actionnariat au féminin chez les partenaires ayant obtenu le soutien du Programme d'aide à l'exportation (PAEX). Les Productions La Fête inc. bénéficiera de cette bonification soutenant le transfert d'actions à son personnel clé féminin, d'une contribution de 80 000 $ pour cette ronde. Le montant accordé à ce jour, pour ce volet, totalise 800 000 $ pour sept entreprises et 20 nouvelles actionnaires.

PROJETS FINANCÉS :

Le sablier

Producteur : Item 7 inc.

Distributeur : Les Films Opale inc.

Le sablier est basé sur l'histoire vraie d'Édith Blais et Luca Tacchetto, adapté et réalisé par Kim Nguyen. Deux jeunes adultes partent vivre une aventure de l'Espagne au Togo, mais tout bascule lorsqu'ils sont kidnappés par des forces djihadistes et emmenés dans le désert du Mali. Séquestrés pendant 465 jours, ils tentent une évasion extrêmement périlleuse. Le sablier est un drame de suspense qui explore le sens de la vie, l'amour, la dignité et notre rapport au silence et à l'infini au 21e siècle.

La portraitiste

Producteur : Max Films inc.

Distributeurs : Les Films Opale inc et Studios h264 inc.

Montréal, 1962. Françoise vit sous une emprise étouffante, contrôlée par son mari Germain et soutenue par sa tante Agathe. Réceptionniste au commissariat, où patrouille son cousin adoré Gilles, elle est appelée à dessiner le portrait-robot d'un agresseur. Ce geste ravive sa passion pour le dessin et révèle un don télépathique insoupçonné. Guidée par une intuition prophétique, Françoise se joint au sergent Stevenson dans une enquête troublante, où des secrets familiaux résonnent avec sa propre histoire. Entre amour naissant et émancipation, elle découvre que toute quête mène inévitablement à soi.

Maudits Français

Producteurs : Lamalga Films inc. (Amalga Créations Médias inc. et Les films du Lac inc.)

(Amalga Créations Médias inc. et Les films du Lac inc.) Distributeurs : Immina Films

Ambre, une Française complexée, fuit sa famille coincée en se rendant à Montréal pour y étudier la photographie. Elle y tombe amoureuse de Thomas, un Québécois fasciné par la France… mais allergique au sirop d'érable. Quand son permis expire, Ambre doit rentrer. Ne pouvant endurer leur séparation, ils décident de se marier… enfin, ils essaient. Leurs familles opposées se retrouvent ainsi réunies en France. Un mariage, supposément une seule langue mais pas toujours les mêmes mots, deux cultures, et une avalanche de frictions. Le couple survivra-t-il à ses noces ?

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de plus de 4,9 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 148,2 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 19 mai 2026, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse fondsquebecor.ca.

À propos du Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Visitez le site Web pour davantage d'information.

