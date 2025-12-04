LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS FINANCÉS PAR SES PROGRAMMES D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE ET À L'EXPORTATION

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er octobre 2025, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 51e ro nde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2,2 millions $.

De ce montant, 550 000 $ a été accordé à trois projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les producteurs de ces projets sont Happy Camper Média inc., Productions du Milieu inc., Attraction Images inc. et Image-in Productions inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Télé-Québec, TV5 Québec Canada, la Société Radio-Canada et TFO.

Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 688 522 $. Neuf projets de séries de fiction et deux projets de séries documentaires ont été sélectionnés et se partageront l'investissement du Fonds Québecor. Les producteurs de ces projets sont Trio Orange inc. (Distributeur international : Trio Orange International inc.), Productions Pixcom inc. (Distributeur international : Pixcom International inc.), Productions Kingston-Falls inc. (Encore Télévision et Lynx Films inc.), Les Productions ALSO inc., Saturne 5 inc., A Média inc., Attraction Images inc., Slalom Média Prod inc., Encore Télévision inc., Les Productions Avanti-Toast inc., Nikan Productions inc. et TORQ le groupe inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Bell Média inc., Groupe TVA inc., la Société Radio-Canada, TFO, Télé-Québec, APTN et TV5 Québec-Canada.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 425 projets touchant 105 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 100 plateformes et diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant plus de 110,9 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 19%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 20%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 13% et des émissions dramatiques à hauteur de 48%.

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 15,2 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de près de 18,4 millions $ et le FMC de 6,5 millions $, totalisant près de 24,9 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

Par ailleurs, grâce au Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor et le Fonds des médias du Canada soutiennent également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Pour cette 30e ronde, le Fonds Québecor investit une part de 400 000 $ et le FMC, une part de 200 000 $, pour un investissement global totalisant 600 000 $ dans deux modèles d'affaires des entreprises suivantes : TORQ Le Groupe inc. et Les Productions Passez Go inc. Une somme globale de plus de 13,6 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 68 modèles d'affaires d'exportation avec 38 entreprises partenaires. Depuis 2017, le FMC s'est joint au Fonds Québecor, en investissant une somme de près de 5,9 millions $, les deux partenaires ont ainsi investi une somme globale de plus de 19,5 millions $.

Depuis le 1er octobre 2025, le Fonds Québecor est fier d'annoncer la mise en place d'une enveloppe permanente destinée aux producteurs des Communauté de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et aux producteurs qui représentent des Canadiens issus de communautés de la diversité.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Bellefleur - saison 3

Trio Orange inc.

- Distributeur international : Trio Orange International inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

Cette nouvelle saison mettra plus que jamais l'amitié avec un grand A à l'épreuve; est-ce que notre bande bien aimée peut survivre à de grandes trahisons? Est-ce que la gang est réellement invincible?

Un an plus tard

Productions Pixcom inc.

- Distributeur international : Pixcom International inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

Un an plus tard est un thriller qui repousse les limites du suspense avec un concept narratif audacieux; chaque épisode se déroule un an après le précédent. On y suit William Nélisse, un enquêteur brisé mais déterminé, prêt à tout pour retrouver sa fille Chloé, enlevée à l'âge de trois ans.

Bienvenue à Kingston-Falls

Productions Kingston-Falls inc. (Encore Télévision et Lynx Films inc.)

- Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada

Un corps est retrouvé près d'un champ : une paire de fesses sortie de la terre où l'on a introduit la roue avant d'une bicyclette. L'enquêteur Serpent a peu de temps pour se décider : passer à l'action ou attendre les renforts de la grande ville?

Mr Big - saison 2

Les Productions ALSO inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc .

Pour cette 2e saison, l'équipe Mr Big va une fois de plus déployer avec brio ses talents d'infiltration, de mise en scène et de persuasion dans des univers très variés : d'une chorale Gospel au monde de la taxidermie, en passant par une équipe de football universitaire.

Mustang

Saturne 5 inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

Quand Rami débarque à Nord-Forest pour réaliser un reportage sur le chanteur country Marcel D'Amour, une bombe explose dans la famille : Mireille, sa femme, le quitte. Le clan familial tente à tout prix de préserver son image de dynastie musicale.

Angles morts

A Média inc.

- Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada

Marc Lamarre, chirurgien oncologue, décide de mettre sur pied une fondation rachetant les assurances-vie de ses patients en fin de vie afin d'amasser les fonds nécessaires pour ouvrir un centre de recherches en oncologie. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu…

Même pas morte

Attraction Images inc

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

Adaptation du roman éponyme de Geneviève Rioux, Même pas morte suit le parcours personnel et judiciaire de Stéphanie, victime d'une agression et laissée pour morte.

L'Univers d'Amy

Productions Slalom inc. et Encore Télévision inc

- Télédiffuseurs canadiens : TFO / Télé-Québec

Amy, une adolescente malentendante est contrainte de déménager dans un centre de ski désaffecté. Se sentant comme une extraterrestre au paradis des mordus de sports extrêmes, Amy découvre vite que ce lieu semble squatté par trois personnages excentriques sortis des années 9…

L'Autre fille

Les Productions Avanti-Toast inc.

- Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada

Dans un village alpin isolé, une hockeyeuse adolescente voit son corps engendrer un double incontrôlable. Entre thriller scientifique et drame initiatique, L'Autre Fille explore l'adolescence, l'identité, la mutation et la révolte contre un empire pharmaceutique menaçant.

SÉRIES DOCUMENTAIRES

Gardiens du territoire

Nikan Productions inc.

- Télédiffuseurs canadiens : APTN / Société Radio-Canada

Dans le contexte de la crise climatique mondiale, Gardiens du territoire expose les menaces et les défis auxquels sont confrontés les gardiens des terres autochtones du monde entier, alors qu'ils luttent pour protéger leur territoire, leur communauté et leur culture. Cette première saison partagera les histoires des peuples des Territoires du Nord-Ouest et de la côte pacifique du Canada, ainsi que celle du nord de l'Australie.

Chantiers de France

TORQ le groupe inc

- Télédiffuseur canadien : TV5 Québec-Canada

La série explore la restauration de bâtiments patrimoniaux, révélant comment des passionnés redonnent vie à des lieux oubliés. En conjuguant mémoire et modernité, elle met en lumière un enjeu universel : préserver le patrimoine et transmettre l'Histoire aux générations futures.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de plus de 4,9 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 147,1 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mercredi 1er avril 2026, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Visitez fondsquebecor.ca pour davantage d'information.

À propos du FMC

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Le FMC reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Visitez le site Web pour davantage d'information .

