Le Fonds parasport de Bon départ 2020 accepte maintenant les demandes de partout au Canada

OTTAWA, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Le Fonds parasport de Bon départ 2020 accepte maintenant les demandes, ont annoncé mardi le Comité paralympique canadien et la Fondation Bon départ de Canadian Tire. Les organisations communautaires et sportives d'un bout à l'autre du pays sont invitées à présenter une demande pour avoir la possibilité de recevoir une aide financière. Les subventions sont attribuées aux organisations offrant des programmes de parasport visant à éliminer les obstacles à la participation aux activités physiques et sportives pour les enfants ayant un handicap.

Initiative conjointe du CPC et de la Fondation Bon départ, le Fonds parasport de Bon départ a pour objectif de rendre le sport et le jeu accessibles aux niveaux communautaires et de développement en offrant de meilleures occasions de participation. Le financement sera alloué à différents éléments contribuant à améliorer l'offre des organisations en parasport, comme l'équipement, la dotation en personnel, le recrutement et la création de programmes.

« Il est très important pour l'avenir du système parasportif au Canada de développer une base solide, et beaucoup de travail s'effectue partout au pays afin de donner aux enfants ayant un handicap des occasions d'être actifs », affirme Karen O'Neill, directrice générale du Comité paralympique canadien. « Nous remercions la Fondation Canadian Tire pour son leadership et son engagement soutenu à l'égard du parasport. Nous nous réjouissons à la perspective de soutenir encore plus d'organisations dans leurs efforts pour permettre aux enfants de vivre des expériences sportives positives. »

Depuis sa création en 2013, le Fonds parasport de Bon départ a versé plus de 2,5 millions de dollars à des programmes pour jeunes, y compris 800 000 $ sous forme de subventions à 40 organisations communautaires, l'année dernière. Le programme a permis à plus de 7000 enfants ayant un handicap de prendre part à des sports organisés et à mener une vie active.

« Bon départ croit que tous les enfants doivent avoir un accès égal aux sports et aux loisirs, et ce, peu importe leurs capacités », déclare Scott Fraser, président de la Fondation Bon départ de Canadian Tire. « Nous sommes fiers de l'impact de notre travail avec le Comité paralympique canadien et des occasions qu'il continue à créer afin que les enfants participent au parasport. »

La date limite pour la soumission des demandes de financement au Fonds parasport de Bon départ 2020 est le 15 mars 2020. Pour plus d'information et pour présenter une demande, CLIQUEZ ICI.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de la Fondation Bon départ de Canadian Tire

La Fondation Bon départ de Canadian Tire est un organisme caritatif national engagé à offrir aux enfants dans le besoin un accès égal aux activités physiques et aux loisirs. Avec un vaste réseau national comptant plus de 1000 partenaires communautaires et 289 sections locales, Bon départ aide les familles admissibles à défrayer les coûts associés à l'inscription, à l'équipement et au transport et octroie un financement pour le développement d'infrastructures et de programmes récréatifs aux organisations sélectionnées. Soutenue par le gouvernement du Canada par l'entremise de Sport Canada et la famille d'entreprises Canadian Tire, la Fondation Bon départ a permis à plus de deux millions d'enfants canadiens de participer à des activités sportives depuis 2005. Pour de plus amples renseignements, visitez bondepart.canadiantire.ca.

