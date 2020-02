Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe à Devimco Immobilier pour le projet résidentiel MAA

« Le projet MAA possède un attrait indéniable en raison de son emplacement dans un quartier prisé où l'on retrouve un bassin exceptionnel de projets en copropriétés suscitant beaucoup d'engouement. On retrouve dans le voisinage immédiat des immeubles ayant un intérêt architectural, une grande valeur patrimoniale et offrant une haute densité. Ce projet d'envergure sera aussi très porteur en matière de création d'emplois pour un total de 1 100 emplois d'ici la fin de sa construction. »

Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Nous sommes fiers d'avoir l'occasion de valoriser le patrimoine urbain avec le projet MAA et, par la même occasion, de donner un nouveau souffle à cette institution qu'est le Club sportif MAA. Les résidents du MAA seront constitués en bonne majorité de professionnels souhaitant être à proximité de leur lieu de travail tout en profitant d'un milieu de vie hautement animé (« Live Work Shop Play ») offert par le quartier tout en étant à quelques pas du Mont-Royal. À chaque étape de la conception, nous nous sommes assurés que le projet MAA s'inscrive dans la mémoire et l'esprit de ce riche quartier historique. »

Marco Fontaine, vice-président développement, ventes et marketing, Devimco Immobilier

Le projet en bref :

Bâtiment de 34 étages, incluant 300 unités en copropriétés, qui seront érigées au-dessus du Club Sportif MAA, lequel fera l'objet d'importants travaux de rénovation et de mise en valeur.

Différents types d'unités : grandeur studio, une à trois chambres à coucher et penthouses

Finition intérieure haut de gamme

Hall d'entrée contemporain avec aire d'attente, concierge et portiers, sécurité 24/7

Aires communes comprenant : une salle d'entraînement, un spa nordique avec un circuit de thermothérapie complet, un salon urbain avec bibliothèque et terrasse offrant une vue sur le centre-ville, une salle à manger privée avec espace traiteur, une salle de jeux munie d'un golf virtuel

Aires communes réservées aux étages exécutifs

Stationnement intérieur

Caractéristiques de l'emplacement :

2070, rue Peel à Montréal, entre la rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve

et le boulevard de Maisonneuve Localisé à l'ouest du centre-ville de Montréal, quartier Mille carré doré ( Golden Square Mile ), dans l'arrondissement Ville-Marie

), dans l'arrondissement Situé au cœur d'un pôle d'emploi important et des plus dynamiques de la métropole

À proximité de nombreux commerces, services et lieux de divertissement

À distance de marche de plusieurs stations de métro et de gares donnant accès au réseau souterrain de Montréal

Le MAA club sportif, (ouverture automne 2021) un abonnement à taux avantageux, pour les copropriétaires du MAA :

L'abonnement au Club inclura l'ensemble des services suivants :

Une piscine intérieure semi-olympique avec bain tourbillon ainsi qu'une terrasse extérieure

50 000 pieds carrés de plateaux sportifs modernes comprenant deux salles d'entraînement, un studio multifonctionnel, un demi-terrain de basketball, deux terrains de squash, six studios spécialisés pour des cours de groupe

Une clinique sportive comprenant des services de physiothérapie, massages et spa

Une salle de repos

Un bistro

Des vestiaires spacieux complets avec casiers permanents

Une boutique signature exclusive

Un éventail de services professionnels avec des experts entraineurs, instructeurs et thérapeutes reconnus

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l'entreprise se distinguent par la création d'environnements de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle réalise aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Ce projet d'un milliard de dollars deviendra une destination incontournable de la Rive-Sud de Montréal. Devimco Immobilier procèdera également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare dans l'ouest du centre-ville de Montréal qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur entamera cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé sur le terrain de l'ancien Spectrum de Montréal, au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel qu'industriel. Au 31 décembre 2019, il comptait 56 projets en développement ou en construction d'une valeur de 3,6 milliards $ qui créeront quelque 30 000 emplois, 74 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pi2 de terrains à développer pour de futurs projets et 90 millions $ étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Josée Lagacé, Directrice, communications et marketing, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Tél. : 514 847-5710, Cell. : 514 707-5180, [email protected]

Liens connexes

www.fondsftq.com