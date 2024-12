MONTRÉAL, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La Fondation du CHUM est fière de dévoiler les nouveaux ambassadeurs de marque qui se joindront à M. Martin Lafleur dans la promotion du Fonds Guy Lafleur. En effet, M. Lafleur pourra compter sur nul autre que M. Guy Carbonneau, ancien joueur et entraîneur-chef des Canadiens de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey et sur M. Dary Laflamme, président-directeur général de Boscus Canada Inc. De plus, les conjointes des trois hommes, Angelica Viapiano, courtière immobilière résidentiel et commercial chez Remax Crystal, Line Boivin, fondatrice et gestionnaire de société et Marlène Castonguay, professionnelle de la santé retraitée, ont généreusement accepté de compléter cette équipe dévouée.

Ambassadeurs du Fonds Guy Lafleur, de gauche à droite : Guy Carbonneau, ancien joueur et entraîneur-chef des Canadiens de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey et sa conjointe Line Boivin, fondatrice et gestionnaire de société. Martin Lafleur et sa conjointe Angelica Viapiano, courtière immobilière résidentiel et commercial chez Remax Crystal. Marlène Castonguay, professionnelle de la santé retraitée et son conjoint Dary Laflamme, président-directeur général de Boscus Canada Inc. (Groupe CNW/Fondation du CHUM)

« C'est un grand honneur de m'associer au Fonds Guy Lafleur. Guy est une idole et il a profondément inspiré ma carrière de hockeyeur, explique Guy Carbonneau. J'ai eu le grand privilège de le côtoyer sur la glace comme dans la vie personnelle, et c'est une fierté de m'impliquer aujourd'hui afin de poursuivre la mission d'un si grand homme ».

Un nouvel objectif ambitieux de collecte de fonds

Lancé en 2021, le Fonds Guy Lafleur a permis de sécuriser jusqu'à présent 3,7 M$ sur un objectif de 5 M$. Toutefois, les besoins restent immenses. Face à ce constat, les nouveaux ambassadeurs du Fonds ont choisi de doubler l'objectif pour atteindre 10 millions de dollars ! Hommes et femmes d'ambition, ils voient grand et sont confiants que le public répondra à l'appel pour la cause à laquelle Guy Lafleur tenait tant.

Le Fonds Guy Lafleur donne vie à des projets prometteurs grâce à la remise de quatre bourses d'importance

C'est lors d'un évènement exclusif tenu le 9 décembre, que quatre projets de recherche porteurs se consacrant au programme de médecine personnalisée en oncologie du Centre de recherche du CHUM ont été dévoilés en présence des d'ambassadeurs, de chercheuses et chercheurs et de donatrices et donateurs du Fonds Guy Lafleur.

Chaque don fait au Fonds Guy Lafleur contribue directement à la recherche sur le cancer réalisée au Centre de recherche du CHUM, une cause chère au « démon blond », mais également à toute la population québécoise. Sous la direction de Réjean Lapointe, Ph. D., chercheurs, épidémiologistes et cliniciens font équipe pour déployer un programme de médecine personnalisée en oncologie.

« Grâce aux contributions des donatrices et donateurs du Fonds Guy Lafleur, nous donnons toutes les chances aux équipes du CRCHUM de façonner un avenir où les termes « incurable », « séquelles » et « effets secondaires » se feront moins présents, explique avec enthousiasme M. Dary Laflamme.

À propos du Fonds Guy Lafleur

C'est en 2021, à la suite de traitements en oncologie au CHUM, que M. Lafleur a choisi d'unir ses forces à celles de la Fondation du CHUM. La création de ce fonds éponyme émanait du désir profond et sincère du célèbre numéro 10 de faire équipe avec la population, afin de donner espoir à tous ceux qui, comme lui, font ou auront à faire face au cancer. En 2022, animé par des valeurs profondément humaines et familiales, son fils Martin devient à son tour ambassadeur du Fonds Guy Lafleur.

