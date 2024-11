La campagne Agir plus vite que la maladie de la Fondation du CHUM entame sa 2e année d'activité avec une nouvelle patiente ambassadrice et des avancements marquants

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - À pareille date l'an passé, la Fondation du CHUM lançait la campagne majeure, Agir plus vite que la maladie, la première en solo de son histoire. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'elle présente sa toute nouvelle patiente ambassadrice, Emmanuelle, accompagnée de sa fille Alice, ainsi que les réalisations de trois projets phares financés par cette même campagne.

Mme Emmanuelle Champagne, patiente du CHUM, et sa fille Alice. (Groupe CNW/Fondation du CHUM)

De plus, la Fondation du CHUM peut compter sur l'implication de Claude Meunier et Virginie Coossa en tant que porte-paroles dévoués de la campagne. Leur engagement envers le CHUM est sincère et profond. « C'est fascinant et encourageant de voir les projets qui ont avancé dans la dernière année grâce au financement de la campagne majeure. Ce sont des réalisations concrètes qui profitent déjà à des milliers de patientes et patients de partout au Québec », affirment Claude et Virginie.

« Cela fait déjà un an que nous avons lancé notre campagne majeure sous le thème Agir plus vite que la maladie et plus que jamais notre objectif est d'avoir un impact transformateur sur la médecine de demain, affirme Mme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM. Les sommes recueillies permettent au CHUM d'accélérer le développement de son expertise et de propulser l'innovation, la recherche, l'enseignement et à offrir des soins de santé de calibre mondial à l'ensemble de la population québécoise ».

Retrouvez ci-bas l'histoire d'Emmanuelle, ainsi que les réalisations de trois projets phares : preuve concrète que les fonds récoltés grâce aux précieuses contributions des donatrices et donateurs de la Fondation changent en ce moment même des vies.

Nouvelle patiente ambassadrice de la Fondation : le courage et la force sur le chemin de la maternité

La vie d'Emmanuelle bascule en 2019, alors qu'elle a 27 ans. Un kyste arachnoïdien comprime des nerfs à la base de sa colonne vertébrale, provoquant ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval : une urgence médicale pouvant mener à la paralysie.

Hors CHUM, elle subit alors une première intervention chirurgicale, mais son répit n'est que d'une courte durée, car le kyste réapparaît en l'espace de quelques semaines et nécessite une seconde opération. La période qui suit est très difficile : en plus de souffrir d'un stress post-traumatique, les séquelles à la suite de la seconde intervention sont invalidantes. Une atteinte du système nerveux transforme souvent le moindre effleurement de sa peau en une sensation insupportable. Une pression de seulement 0,03 gramme suffit à déclencher de grandes douleurs. Soutenir son propre poids devient un défi quotidien.

Malgré tout, Emmanuelle et son conjoint ont un rêve : celui d'avoir un enfant. Elle met de côté ses peurs et, en 2022, elle découvre qu'elle est enceinte. D'abord suivie dans un hôpital près de chez elle, l'équipe médicale, peu familière avec sa condition complexe, la réfère à la Clinique grossesse en situation de handicap du CHUM.

« J'appréhendais le jugement face à ma grossesse, étant donné ma condition physique. Mais l'équipe m'a accueillie avec une bienveillance extraordinaire, explique Emmanuelle. J'ai bénéficié de soins hautement spécialisés, parfaitement adaptés à mes besoins pour assurer ma sécurité et celle de mon bébé. Chaque intervenant a fait preuve d'une grande humanité. »

À cause de sa condition, Emmanuelle doit accoucher par césarienne. Le jour tant attendu, elle est inquiète pour son bébé face à la nécessité de l'anesthésie générale pour l'opération. Alice naît toutefois, pour le plus grand bonheur de tous, pétillante et en parfaite santé. C'est que la gynécologue-obstétricienne et l'anesthésiologiste présents ont fait preuve d'une coordination et d'une rapidité exceptionnelle pour que la petite ne soit pas exposée aux anesthésiants.

Alors qu'Emmanuelle est encore endormie, l'équipe place le bébé sur elle pour une séance de peau à peau. Elle va même jusqu'à guider sa main pour la poser tendrement sur son enfant.

« Une membre de l'équipe a filmé cette scène, que je chérirai pour le reste de ma vie. Cette vidéo me permet de conserver de beaux souvenirs de mon accouchement. C'est aussi ça le CHUM, pour moi : innover et chercher des solutions afin d'offrir le meilleur accompagnement. »

Aujourd'hui, Emmanuelle est toujours prise en charge par diverses équipes au CHUM, notamment celle du Centre de gestion de la douleur. Sa qualité de vie s'est nettement améliorée. Quant à sa capacité à être mère, elle dépasse ses attentes, et cela, grâce aux bons soins des équipes du CHUM.

Découvrez l'histoire intégrale d'Emmanuelle ici.

Mieux-être Autochtone : vers des soins mieux adaptés aux communautés autochtones

Les spécialistes du CHUM, en partenariat avec des organismes et programmes autochtones, collaborent chaque jour pour créer un environnement de soins surspécialisés et holistiques plus inclusifs et équitables, tout en garantissant le respect des cultures et des valeurs des communautés autochtones.

Depuis le lancement du projet, les résultats sont tangibles : les patientes et patients issus des communautés autochtones visitant le CHUM sont plus à l'aise avec le personnel soignant, leurs besoins sont mieux compris, les solutions thérapeutiques sont plus adaptées et la continuité des soins en est améliorée. Ces avancées probantes agissent comme véritable moteur pour accomplir les prochaines étapes du projet.

Dans les prochains mois, les dons à la campagne majeure permettront entre autres de mettre en place plusieurs ressources humaines et matérielles essentielles, dont des interprètes, et même une offre alimentaire autochtone à la cafétéria du CHUM.

Clinique Cardio F : prendre soin du cœur des femmes

Depuis 30 ans, les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité prématurée des femmes en Amérique du Nord. La Clinique Cardio F située au CHUM se spécialise dans la recherche et les soins cardiaques au féminin. Elle rassemble une équipe interdisciplinaire expérimentée, déterminée à améliorer la prévention, le dépistage et le traitement de ces affections. La Clinique Cardio F révolutionne déjà la prise en charge des patientes, en plus d'approfondir les connaissances sur les problèmes cardiaques des femmes en prenant en compte leurs changements physiologiques et hormonaux aussi uniques que spécifiques. Elle est le premier centre d'expertise en santé cardiovasculaire des femmes au Québec, et le premier de langue française au Canada.

Métropole sans hépatite C : faire de Montréal la 1re ville d'Amérique du Nord sans VHC

Bien que relativement facile à traiter, le virus de l'hépatite C (VHC) continue de faire l'objet de statistiques alarmantes et touche, à Montréal seulement, 34 000 personnes. Initiative ambitieuse, Métropole sans hépatite C représente une stratégie innovante d'élimination des maladies infectieuses à grande échelle en intégrant les communautés touchées pour une approche globale de la santé. Grâce entre autres au financement relié à la campagne majeure de la Fondation, de multiples actions ont été engagées au cours de l'année. On parle de collaboration avec le milieu communautaire, d'embauche de personnel, mais aussi d'actions auprès des personnes vulnérables. 1 236 interventions ont été réalisées, allant du dépistage aux campagnes de sensibilisation éclair, aux suivis auprès de patientes et de patients.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donatrices et de donateurs engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

https://fondationduchum.com/

